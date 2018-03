Bráchové Köstlové míří za snem. Teď jdou proti sobě

„Uvidíme, jaká bude nominace. Kdybych se na hřiště dostal, určitě se na to budu těšit," přiznává Daniel Köstl.

K Nise přišel na hostování v zimní pauze ze Sparty na popud nového kouče Davida Holoubka, s nímž se z Letné velmi dobře zná. Zažil pod ním i evropské poháry, před rokem a půl si připsal start proti Southamptonu. A o víkendu si odškrtl i debut v první lize. Proti Karviné místo zraněného Ondřeje Karafiáta odehrál celý zápas.

„Premiéra mohla určitě dopadnout líp," uznává Daniel Köstl po domácí remíze 2:2. „Hodili jsme ho do vody a plaval. Za mě to zvládl průměrně, ale byl to velmi těžký zápas. Měl tam silového útočníka Tomáše Wágnera a pral se s tím statečně, ale dva inkasované góly nejsou dobré," hodnotí Holoubek jeho výkon.

Ve stejné chvíli jen o padesát kilometrů dál asistoval Jaroslav kouči Slavie při výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví. Oba zažívají v kariéře přelomové období. „V podstatě se teď dostávám do dospělého fotbalu a je otázka, jak na tom budu, jak budu pracovat a jestli budu mít i trocha štěstí. A brácha také. Měl v Liberci s trenérem Trpišovským úspěšné období, klapalo jim to a teď se posunuli dál," říká o devět let mladší Daniel.

Patrik Berger je příbuzný

Oba spolu sdíleli jako děti společný pokoj, fotbal měli v rodině odmalička. „Jsme fotbalová rodina, žijeme tím," potvrzuje Daniel. Vždyť táta Jaroslav hrál za Spartu, za Teplice i strýc David Köstl. Ten momentálně Na Stínadlech trénuje starší žáky v Teplicích. „A třeba Patrik Berger je náš příbuzný," zmiňuje Daniel.

V genech mají kopanou zakořeněnou. Jenže zatímco prvorozený si už coby teenager v patnácti letech vybral trenéřinu, druhorozený sní o hráčské kariéře. „Jako dorostenec jsem si dokázal vyhodnotit, že do reprezentace bych to asi nedotáhl a zvolil jsem si trenérskou cestu. Dnes jsem za to rád, evidentně to byla dobrá volba," říká Jaroslav Köstl.

„Jako hráč neměl takový ten.... jak to říci slušně... náboj," usmívá se Daniel. „Jak vyzrával, dal si do hlavy, že bude trenérem a šel si za tím. A snad se mu vyplní i to, že se jednou stane i hlavním trenérem," poznamenává Daniel o starším sourozenci. „Vést jednou prvoligový tým je můj cíl, stejně jako to dříve byl i Jindrův velký cíl. Doufám, že se mi to jednou podaří, ale čeká mě ještě spousta práce a sbírání zkušeností," dobře ví kouč Köstl. Trénoval především mládež v Bohemians 1905, ale už stihl dělat i sportovního ředitele v Ružomberoku.

„Za víkend jsem stihl nasledovat klidně i dvanáct zápasů. Prostě mě to bavilo a vydrželo mi to dodnes." Ve Slovanu asistoval dva a půl roku Trpišovskému. Párkrát za něj dokonce vedl tým jako hlavní kouč. A to i v Evropské lize. Nyní je před ním sešívaná výzva, před Danielem zase modrobílá. Dnes se v Edenu mohou potkat jako soupeři poprvé. Komu budou rodiče fandit? „Pade na pade, táta mně a máma jemu," uzavírá s úsměvem Daniel.