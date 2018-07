Gólman Čech: Chci bojovat o místo jedničky. Když to nevyjde, budu situaci řešit

Nový kouč Arsenalu Unai Emery si přivedl brankáře Bernda Lena z Leverkusenu, v klubu jste teď společně s Davidem Ospinou tři špičkoví gólmani. Neobáváte se o pozici jedničky?

O místo jedničky jsem zvyklý bojovat, ve velkých klubech je vždycky silná konkurence. Věřím, že dostanu šanci, abych kouče přesvědčil.

Co když vás kouč posadí na lavičku. Zůstanete v Arsenalu?

O tom vůbec nepřemýšlím. Mám ještě rok smlouvu a chci ji naplnit jako jednička. Kdyby došlo k tomu, co říkáte, pak se tím budu zabývat.

Už jste s Emerym mluvil?

Dvakrát jsme se náhodou potkali, ale nemluvili jsme spolu. Teď na to bude čas.

Proč jste odmítl nabídku Neapole, kde byste měl nejspíš jistotu?

Nabídek jsem měl víc, ale jak jsem řekl, chci chytat Premier League v Arsenalu.

Sledujete probíhající světový šampionát?

Vybírám si zápasy, ale vyřazovací část mě hodně zajímá, už v osmifinále se sešly silné týmy.

Favorizovaní Němci i Argentinci už jsou venku. Překvapilo vás to?

Němci vypadli už ve skupině, což bylo velké překvapení. V průběhu letošního roku neměli přesvědčivé výsledky, nehráli dobře. Podle mne se projevilo i to, že Bayernu se v posledních měsících, kdy už měl jisté vítězství v bundeslize, také nedařilo. Čekal jsem, že postoupí a vypadnou až později, nebo se nastartují. U Argentiny poté, co měla také problémy, byla pravděpodobnost vyřazení Francií poměrně velká. Bylo vidět, že jí tým nefungoval tak dobře.

V německém týmu sklidil největší kritiku váš spoluhráč Mesut Özil. V čem vidíte příčiny jeho nepřesvědčivých výkonů?

Na Özilovi se podepsalo, že na konci sezóny nehrál a na šampionátu mu chyběla rozehranost. Nedostal se do optimální formy. Němci na něj hodně spoléhali, ale nedařilo se prakticky nikomu z nich a Mesut do toho v podstatě zapadl.

Komu na šampionátu vlastně fandíte?

Nemám vyloženě tým, kterému bych fandil. Libí se mi Brazílie, kterou tipuji i na vítěze šampionátu. Hraje až nebrazilským stylem, má technicky výborně vybavené individuality, které ale hrají pro tým. Brazilci proti minulosti i velmi dobře brání. Myslím si, že i Anglie může letos dojít daleko. Mužstvo je velmi dobře poskládané z hráčů, kteří měli vynikající sezónu, a také mladých, kteří jsou po úspěchu hodně hladoví.

Messi a Ronaldo už jsou doma, kteří hráči vás zatím nejvíc zaujali?

Messiho trápení mě hodně překvapilo, věřil jsem, že protrhne svoji smůlu z velkých turnajů. Jenže on chtěl všechno až příliš strhnout na sebe, což mu neprospělo, nehrál svoji hru, nebyl to Messi, jak ho známe. V Barceloně hraje uvolněně, svůj fotbal. Proto patří k nejlepším na světě. Ronaldo také nemohl sám utáhnout Portugalsko. Jinak mne mimořádnými výkony nepřekvapil žádný hráč. Ti, od nichž jsem to čekal, je podávají. To je i příklad Mbappého.

Není ale škoda, že hvězdy jako Messi a Ronaldo už v Rusku nejsou?

Podle mne není. Šampionát ukazuje, že jedna super hvězda titul nevyhraje, ale může být důležitou nadstavbou, když dostane podporu od dobře fungujícího týmu. Vyhrávají mužstva s týmovým pojetím.

Zaujalo vás některé mužstvo?

Od některých jsem dobré výkony čekal, ale příjemně mne překvapily třeba Maroko, Tunis a hlavně Írán, i když nepostoupily. Dokázaly s favority držet krok.

Určitě sledujete i výkony brankářů...

Pochopitelně. Na šampionátu jsou výborní brankáři. Třeba proti Polsku se mi líbil můj spoluhráč z Arsenalu David Ospina, velmi dobře si vede nová anglická jednička Jordan Pickford, který je na svém prvním šampionátu. Jistotou Španělů je David De Gea, i přes chybičku proti Portugalcům, uvidíme, jak si povede dál. Gólmani podávají dobré výkony.

Chyby ale dělají i hvězdy jako právě David De Gea, z čeho podle vás vyplývají?

Příprava na šampionáty je specifická. Gólman je celý rok pod tlakem, pak přijde pauza, krátká příprava a znovu se musí maximálně zkoncentrovat. Po sezóně, v níž gólman, ale i další hráči, odehrají třeba šedesát zápasů, a pak z toho na nějaký čas vypadnou, není lehké se dostat zpět do patřičného rytmu. Z toho mohou chyby pramenit.

Do hry často zasahuje video. Vidíte ho jako přínos?

Určitě ano. Jestliže mám počkat na správné rozhodnutí, byť třeba minutu nebo i dvě, je to lepší než pět minut sledovat, jak se hráči hádají se sudím a on rozdává červené a žluté karty. Vezměte si, že na takový turnaj se připravují mužstva dva roky, ať je to světový šampionát nebo kontinentální. A pak vás pošle domů chybné rozhodnutí sudího, které by video odhalilo a opravilo. Třeba jste jako hráč na jediném šampionátu v kariéře, a takhle skončíte... Samozřejmě, video může ovlivnit i to, co se stalo ve skupině Španělům a Portugalcům, kteří si tak v poslední minutě závěrečných zápasů vyměnili pozice na prvních dvou příčkách... Jde o to si na video zvyknout a hráčům vysvětlit jeho smysl a regule pro jeho využití, aby zbytečně negestikulovali a nevynucovali si ho.