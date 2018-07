Emery buduje svůj Arsenal. Wengera se na nic neptal

Emery na první tiskové konferenci po svém příchodu do Arsenalu konstatoval: „Začali jsme brzy, dříve než soupeři. Máme hráče, které jsme potřebovali. Kádr je prakticky úplný. Teď budeme zvažovat, co s některými mladými hráči, kam je poslat případně na hostování a jestli ti, kteří tu byli v minulé sezóně, všichni zůstanou. Pokud by měl někdo ještě přijít, pak by to musel být mimořádně zajímavý hráč, ale i tak by přišel za předpokladu, že jeden či dva jiní odejdou," řekl. Na přímé dotazy médií na některá jména, ale odmítl být konkrétní, jak uvedl list Daily Mail.

Když přišla řeč na jeho předchůdce Arséne Wengera, který Arsenal vedl dvaadvacet let, Emery diplomaticky naznačil, že o jeho rady nestojí. „Pro mne je důležité, abych poznal hráče osobně, mluvil s nimi sám, aniž by mi o nich někdo něco říkal, i když je zná. Ne všichni trenéři mají se všemi hráči stejné vztahy. S Wengerem jsem ještě nemluvil, ale měli bychom se setkat příští týden v Nyonu na pravidelném semináři trenérů. A když ne tam, tak třeba za měsíc, nebo jindy v budoucnosti. Blízké budocnosti," řekl Emery.