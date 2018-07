Mourinho o Ronaldově přestupu, návratu do Itálie i podivných výrocích rozhodčích na MS

Co si myslí, to řekne. Kouč Manchesteru United José Mourinho nemohl zůstat při hodnocení nejnovějších fotbalových událostí stranou. Ostřílený kouč se k ožehavým tématům současnosti vyjádřil pro zahraniční média bezprostředně poté, co se svým týmem přiletěl na přípravné zápasy do Los Angeles.

O Ronaldově odchodu do Juventusu

Série A jednoznačně získala příchodem Ronalda na síle. Je naopak jasné, že španělská liga po ztrátě jednoho z nejlepších světových hráčů oslabila. Podle mě už La Liga není nejlepší soutěží světa. Tou je Premier League, protože v ní hrají nejen ti nejlepší hráči, ale je i nejvyrovnanější.

Teď se lze dívat na ligy v Itálii, Španělsku a Anglii ze tří pohledů. Italská je pro fanoušky zajímavá Ronaldovým příchodem, Premier League tím, že je prostě nejlepší a španělská liga pak kvůli Messimu.

Kluby v Itálii ale budou muset trošku změnit přístup, pokud budou chtít uspět. AC Milán, Neapol, AS Řím zjistí, že jejich kádry je třeba posílit, pokud chtějí být konkurenceschopní a dělat Juventusu problémy.

Juventusu ale musím pogratulovat. Angažování Ronalda je skvělý tah pro klub nejen z výkonnostního hlediska, ale i pro marketing.

O návratu do Itálie a světovém šampionátu

Že by fanoušci chtěli můj návrat do Interu Milán? Ano, do Itálie bych se rád vrátil, ale zatím jako kouč týmu, který hraje Ligu mistrů třeba právě proti Interu či Juventusu.

Pokud jde o mistrovství světa, Francii je třeba k titulu pogratulovat, ale musím říct, že chyby, které se staly v souvislosti s VAR (video využívané pro řešení sporných situací) ve finálovém zápase, byly zarážející. Například penalta proti Chorvatsku za ruku Perišiče být neměla. Zcela zásadně to ovlivnilo zápas, tohle není správná cesta, jakou by se video mělo ubírat. Vůbec se mi to nelíbilo.

Video by mělo být výhradně využito při zcela zřejmých chybách rozhodčích. Ta chybně nařízená penalta vrhá na finále stín pochybností a poplatil na to tým, který na celém šampionátu předváděl výborný fotbal. A kdo mě naopak nejvíce zklamal? Jednoznačně Brazílie.