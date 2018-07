Čech může odejít z Arsenalu! Klub není proti, bude z toho senzace léta?

Senzace léta! Zkušený gólman Petr Čech by přece jenom mohl v létě odejít z Arsenalu. Odmítl sice nabídku z italské Neapole s tím, že se chce poprat o místo jedničky v týmu Kanonýrů. Jenže teď je ve hře jiný kalibr. O služby bývalého reprezentanta stojí Chelsea! Ta se chystá Čecha oslovit ve chvíli, kdy by Belgičan Thibaut Courtois zamířil do Realu Madrid. Arsenal by brankáře uvolnil, aby měl Unai Emery finance na posily.

Nečekané, nevídané, překvapivé. Na Ostrovech jsou fanoušci v pozoru, začíná se totiž vážně mluvit o senzačním přestupu, kdy by se Petr Čech mohl vrátit po třech letech v Arsenalu do Chelsea, klubu, kde strávil jedenáct sezón, čtyřikrát s Blues vyhrál Premier League, jednou slavil triumf v Evropské lize a jednou v Champions League.

„Svoji budoucnost zatím neřeším. Moje budoucnost je v Arsenalu, kde mám ještě rok smlouvu. Jediné, na co se připravuji, je boj o místo brankářské jedničky. Jsme tam tři velcí konkurenti v momentální situaci, uvidíme, jak to bude za pár týdnů," prohlásil šestatřicetiletý gólman na konci června.

Věřil, že manažera Emeryho přesvědčí, že by měl dostat přednost před Berndtem Lenem, německým reprezentantem, kterého koupil Arsenal v létě z Leverkusenu. Jenže nový manažer Kanonýrů se netají plány posílit tým a média na Ostrovech uvádějí, že finanční prostředky by mohl získat právě i prodejem Čecha do Chelsea. Emery by chtěl získat mistra světa Stevena N'Zonziho, uvolnění brankáře ke konkurenci by se prý nebránil.

Čech se během MS nechal slyšet, že se mu měnit působiště nechce a ani o tom nepřemýšlí. Jedním dechem tehdy ale dodal, že jeho hlavní prioritou je angažmá v nejvyšší anglické soutěži. „Už po přestupu z Chelsea do Arsenalu jsem říkal, že hlavní měřítko nebyl Londýn ani rodina, ale Premier League. Myslím, že je to nejlepší liga na světě a nechce se mi z ní odcházet," dodal bývalý gólman Sparty nebo Rennes.

Toto kritérium pochopitelně nabídka z Neapoli nemohla splňovat, ale laso z Chelsea ano. Záleží také na tom, zda se Courtois bude stěhovat do Realu Madrid. Právě Belgičan přitom před lety vzal českému brankáři v týmu Blues místo. Teď by mu jej symbolicky opět uvolnil.