Nahradí Čech nejdražšího gólmana světa?

Petr Čech by v AS Řím mohl nahradit Brazilce Alissona, který se nedávným přestupem do Liverpoolu za téměř dvě miliardy korun stal nejdražším fotbalovým brankářem. Podle britského listu The Sun se ředitel římského klubu Ramón Monchi obává, že obrana jeho týmu má málo zkušeností a Čech s dvěma sty vychytanými nulami v Premier League by jí je mohl dodat.