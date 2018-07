Čech se proměnil v drsného rappera, sprostými slovy nešetřil

Rap a drsné hlášky. Petr Čech to na turné Arsenalu pořádně rozjel. Bývalý gólman reprezentace, který je známý tím, že to občas rozbalí za bicí soupravou, spoluhráčům z londýnského klubu na večírku zazpíval. A byl za tvrďáka. Spoluhráči vědí, že se nebojí soupeřům skočit pod nohy, když to ale rozjel s mikrofonem, zírali s otevřenou pusou. „Tahle cesta je hodně dlouhá a nemůžu se dočkat zasr...ho domova," rozbalil to Čech.