Fotbalová revoluce! Trenéři v Anglii budou dostávat žluté a červené karty

Fotbalovým bouřlivákům na lavičkách možná odzvonilo. A může za to další fotbalová revoluce. Na Ostrovech se totiž od příští sezóny rozhodli uvést do praxe novinku. Trenéři totiž budou dostávat za nevhodné chování žluté a červené karty. Svoji nespokojenost s výroky arbitrů tak budou muset v sobě nejspíš dusit, nebo půjdou do rizika, že dostanou karetní trest.