Splnil se mi sen o návratu do Premier League, ale na šanci si musím počkat, radoval se nový útočník Burnley Vydra

Šestadvacetiletý útočník Matěj Vydra si splnil svůj veliký sen, V úterý přestoupil do Burnley FC a vrací se do Premier League. Nové spoluhráče zatím nepotkal. Kouč Sean Dyche mu také jasně řekl, že šanci nedostane dřív, než bude po letním lékařském zákroku stoprocentní, jak prozradil český reprezentant v exkluzivním rozhovoru pro Právo a Sport.cz.

Než vám váš hráčský agent Ondrej Chovanec řekl, že pro vás má klub z Premier League, byl jste smířený s tím, že zůstanete v Derby?

V podstatě ano. Majitel klubu mi sice řekl, že nejspíš hrát nebudu, ale věřil jsem, že to nějak dopadne.

S jednadvaceti trefami nejlepší střelec Championship a nebude hrát, to snad ne?

Tady to tak chodí. Nový kouč Frank Lampard má svoje představy, majitel také...

Takže zpráva, že jdete do Burnley byla vysvobozením...

Přesně tak! V sobotu večer okolo desáté mi Ondra zavolal, že jeden klub z Premier League by měl zájem, ale ať to nezakřiknu. Pak vzalo všechno rychlý spád. V pondělí jsme se domluvili, v úterý jsem absolvoval zdravotní testy, podepsal tříletou smlouvu s opcí a ve středu jsem sám trénoval.

Vaše nové spoluhráče v tu dobu čekala pohárová zastávka v Istanbulu. Kdy se s nimi uvidíte?

Asi až v sobotu. Bude záležet, jaký jim určí trenér Sean Dyche program.

S ním jste už mluvil?

Zatím telefonicky. Řekl mi, co ode mne bude chtít. Byl hodně otevřený. Konstatoval, že dříve by mě nekoupil, protože hráli na vysoké útočníky a já jsem typologicky úplně jiný. On chce ale vždycky změnit nějak herní styl, aby mohl soupeře překvapit. Proto mne teď naopak chtěl. Burnley je ambiciózní klub, v minulé sezóně byl sedmý. Chce se stále zlepšovat a jak jsem viděl, organizačně i podmínkami, které vytváří, na to má. První dojmy jsou skutečně skvělé.

Řekl vám kouč, kdy dostanete šanci?

Řekl mi na rovinu, že mi ji dá, až budu stoprocentně připravený. Nestaví hráče, o nichž není přesvědčen, že náročný styl, který praktikuje, zvládnou. Na mně je, abych byl připravený co nejdříve a pak šanci chytil, jak se říká, za pačesy. Zatím si musím počkat. Zápasů v sezóně bude k šedesáti, zejména, pokud se postoupí do Evropské ligy. Budeme hrát i dva anglické poháry a k tomu osmatřicet kol Premier League.

Mezi vaše konkurenty bude patřit například Chris Wood, který byl rok před vámi nejlepším střelcem Championship. Neobáváte se velké konkurence?

V Premier League je obrovská konkurence v každém klubu. Mně se splnil velký sen, že jsem se do ní vrátil a půjdu dál za jeho uskutečňováním. Udělám všechno proto, abych hrál a dával góly. Navíc jsem jiný než kolegové z útoku. Mojí nejlepší pozicí je podhrotový útočník, který připravuje šance a sám se do nich umí dostat a zakončit. To byl nejspíš také jeden z důvodů, proč mě kupovali.

Potkal jste se s některým z nových spoluhráčů v jiném klubu?

Kdepak, zase to bude nové, jako když jsem přišel do Derby, ale to je ve fotbale normální.

Minulou sezónu jste končil se zdravotními problémy, nebudou vás třísla limitovat v té nadcházející?

Věřím, že ne. Podrobil jsem se v létě zákroku a už jsem zdravotně zcela fit. Jediné, co mi chybí, je zápasová kondice a praxe. Tu musím dohnat.

Vy jste měl solidní nabídku z Leedsu, proč jste ji odmítl?

Byla to zase Championship. Moc si ji vážím, ale já byl rozhodnutý stůj, co stůj naplnit svoji touhu hrát Premier League. Buď s Derby, což ale nevyšlo, nebo v jiném klubu. Už mám na kontě třiadvacet zápasů a tři góly za West Bromwich a jednou jsem nastoupil za Watford. Teď jsem natěšený, že tuhle bilanci výrazně vylepším. Neumíte si ani představit, jak obrovskou mám motivaci, co pro mne návrat do Premier League znamená.

V Derby jste měl krásné bydlení, kam chodily i srnky. Na dojíždění do Burnley to ale není. Jak situaci řešíte?

Zatím bydlím v hotelu v Manchesteru, doporučili mi, abych si tam našel i bydlení, protože v Burnley toho moc není. Je to nějakých dvacet mil po dálnici. Srnky mi budou chybět, ale věřím, že najdu zase klidný domek, dobré zázemí je pro mne velice důležité. Na stěhování jsem za osm let v Anglii zvyklý.

Zmínil jste Manchester. Kouč tamních United José Mourinho vám prý předpověděl, že se do roka potkáte v Premier League...

Přesně tak. Potkali jsme se při pohárovém utkání, já zrovna nehrál. Zastavil mě a řekl, že se mi daří a vyslovil tuhle věštbu, která se naplnila.

Nemyslel tím, že vás koupí na Old Trafford?

(smích) To určitě ne, i když by to bylo krásné. Manchester kupuje nejvyšší kvalitu, na Old Trafford vede dlouhá cesta, ale třeba jednou...