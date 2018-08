Čech začal jako jednička, Arsenal prohrál. Vedl si velmi dobře, hodnotil gólmana kouč

Čech si udržel post jedničky Arsenalu a do branky nepustil letní posilu Bernda Lena. Proti úřadujícímu šampionovi ho čekala těžká práce a na další rozšíření rekordní sbírky čistých kont nedosáhl, přestože předvedl několik velmi dobrých zákroků. Mimo jiné skvěle chytil Mahrizův přímý kop a Agüerův samostatný únik. Na druhou stranu si málem dal kuriózní vlastní gól, když po malé domů chtěl odkopnout míč, ale poslal ho jen těsně vedle branky.

"Petr Čech si vedl velmi dobře. Leno je v týmu nový, tvrdě pracuje, ale na šanci si musí počkat," řekl nový kouč Arsenalu Unai Emery.

Ve 14. minutě levý bek Mendy nahrál Sterlingovi, anglický reprezentant si navedl míč na střelu z 18 metrů a využil toho, že Čechovi clonili tři hráči. Zamířil do odkryté části branky, na což nestihl český gólman zareagovat.

Arsenalu, který hrál první zápas od roku 1996 bez trenéra Arséna Wengera, už se nepovedlo odpovědět. Naopak v 64. minutě opět nahrál Mendy a Bernardo Silva tvrdou střelou pod břevno nedal Čechovi šanci. Nový kouč Kanonýrů Emery tak při debutu prohrál.

"Bylo třeba hrát s menším respektem k soupeři. Potřebovali bychom být agresivnější. Ve druhé půli už to bylo lepší," hodnotil Emery. "Mohlo to být lepší, ale i horší. Ve druhé půli jsme je už nutili k chybám a měli jsme šance. Ale chyběla nám větší kvalita na posledních 30 metrech. Ale proti týmu, který má jako mistr velké sebevědomí, je to těžké. Jsme zklamaní z prohry, ale byl to první zápas v tomto novém složení, takže věříme, že nám to jen pomůže ke zlepšení," doplnil Čech.

Naopak jejich soupeř mohl být spokojený. "Byl to od nás velmi dobrý výkon, ale stále bychom se měli den ode dne zlepšovat. Klub mi dal k dispozici fantastický tým a na sezonu se hodně těšíme," prohlásil trenér City Pep Guardiola.

Liverpool opět ukázal sílu své útočné trojice. V 19. minutě otevřel skóre nejlepší hráč týmu Salah, v závěru poločasu zaváhala obrana West Hamu a Mané doklepl míč do prázdné branky. Po změně stran Mané svým druhým gólem zvýšil. Skóre pak uzavřel střídající Sturridge po rohovém kopu, když se prosadil jen 24 vteřin po příchodu na hřiště.