Hrdina i terč posměchu. Čech proti Manchesteru City zářil, byl však i kousek od veliké ostudy

Zažil hodně zvláštní večer. Petr Čech musel s Arsenalem překousnout v prvním kole Premier League porážku s Manchesterem City (0:2), svůj tým však podržel několika skvělými zákroky. Taky se však „blýskl“ momentem, po kterém byl jen krůček od toho, aby byl zařazen coby brankářský smolař do silvestrovských sestřihů. U řady fanoušků je také kvůli tomu terčem posměchu.

Těžšího soupeře Kanonýři dostat nemohli. Hned na úvod nového ročníku přivítali na Emirates Stadium obhájce titulu. A Citizens roli favorita výhrou 2:0 potvrdili. Porážka Arsenalu však mohla být ještě výraznější. Nebýt několika výborných zákroků českého brankáře, který dostal přednost před posilou z Leverkusenu Berndem Lenem, mohlo být s londýnským celkem ještě hůř.

„Den před výkopem mi trenér oznámil, že budu chytat. Řekl, že měří gólmany podle výkonnosti. Vybral mě. Když budu chytat dobře, mám šanci si místo udržet. Já bojuju o pozici jedničky celý život a naštěstí se mi znovu podařilo začínat. Bernd je borec, fakt skvělý brankář. Ale já dostal přednost. Stáli jsme na stejné startovní čáře a já dokázal, že můžu chytat. Uvidíme, jak to bude dál,“ uvedl na svých webových stránkách Čech.

Bývalá opora českého národního týmu však lovila míč ze sítě již ve 14. minutě po Sterlingově střele. „Když vystřelil, vůbec jsem neviděl. Zasekl si míč doprostřed, napřáhl a v tu chvíli přede mnou přeběhli dva hráči. To nešlo chytit,“ líčil po zápase Čech.

To však zdaleka nebylo vše. Citizens zasypali domácí branku sedmnácti střelami (Arsenal kontroval jen devíti) a Petr Čech musel v několika případech prokázat svoji extratřídu. Na střelu Silvy, která znamenala už dvoubrankové vedení úřadujícího šampióna, však reagovat nemohl.

Štěstí v neštěstí pak měl plzeňský rodák ve 22. minutě utkání, kdy chtěl rozehrát „malou domů“. Míč mu však sjel a jen o centimetry minul pravou tyčku branky. Vlastnec byl na spadnutí... Právě tento moment vyvolal zvlášť mezi fanoušky Leverkusenu řadu reakcí, kteří by viděli raději v brance svého oblíbence Lena. „Možná známe chlápka, který by to zvládl lépe. Sedí na lavičce Arsenalu,“ psali někteří z nich s odkazem na bývalého gólmana německého klubu.

Manažer Arsenalu Unai Emery však za českým gólmanem stojí. „Petr odchytal skvělý zápas. Pracuje výtečně na tréninku, stejně tak jako Leno. Potřebujeme konkurenci ve všech řadách.“

Důvěru pro další zápasy by měl mít i nadále Čech. „Leno je výborný gólman, ale bude muset být trpělivý. Jeho šance určitě přijde,“ říká o posile za 20 miliónů liber Emery.