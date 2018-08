Mourinhovi ruply nervy a sjel reportérku: Chemie v týmu? Musíš být skvělá, když o tom tolik víš

Cíl byl jasný. Po úvodní domácí výhře nad Leicesterem (2:1) přivést tři body i ze hřiště Brightonu. O to víc, že ten v prvním kole nestačil na Watford, kterému podlehl 0:2. Uplynulo však třicet minut hry a favorit prohrával po brankách Murrayho a Duffyho 0:2. Na snížení Lukaka reagovali domácí ještě do poločasu trefou Grosse. Hosté už stihli díky Pogbově gólu z páté minuty nastavení jen snížit na konečných 2:3.

A na mizerné náladě José Mourinha to bylo hodně znát. V pozápasové rozhovoru s reportérkou BeIn Sport Carrie Brownovou se sice zpočátku snažil zachovat vážnost, pak však přeci jen emoce převážily. "Jak jsem zápas viděl? Udělali jsme chyby a byli jsme za tyto chyby potrestáni," reagoval hned na první dotaz Mourinho.

Hlavní "perla" však přišla poté, kdy se ho reportérka zeptala, jak mezi hráči funguje vzájemná soudržnost a zda souhlasí s tím, že komunikace a vzájemná chemie mezi hráči nefungovala tak, jak by měla.

"Vy musíte být ve své práci opravdu vynikající, když si dovolujete mluvit o chemii mezi hráči," bublal nakvašeně kouč United.

Překvapená reportérka "zařadila zpátečku" a rozhovor uzavřela poslední otázkou, na kterou se jí však dostalo stejně strohé odpovědi jako na tu první.

Britská média již delší dobu spekulují o napjatém vztahu mezi portugalským koučem a hráči v týmu, zvlášť pak s hlavní hvězdou Paulem Pogbou. Mourinho se dostal do střetu i s vedením klubu, když se během léta nebál kritizovat přestupovou politiku klubu.

Ani samotný Pogba svůj tým nešetřil. "To, co jsme dnes předvedli určitě není způsob, kterým bychom se chtěli prezentovat. Soupeř byl daleko agresivnější, chtěli vyhrát více než my. A na hřišti to bylo vidět. Ani já jsem nehrál dobře. Děláme maximum pro to, abychom uspěli, ale dnes jsme prostě dostali lekci," hodnotila utkání francouzská hvězda.