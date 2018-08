Čech se trápí. Hráči Arsenalu by si v Chelsea neškrtli, tvrdí anglický expert

Arsenal po úvodní porážce od Manchesteru City prohrál i na hřišti Chelsea (2:3). Podle Redknappa sice Arsenal ukázal bojovnost, ale tím to v jeho podání končilo.

„Když se podívám na tým Arsenalu, tak myslím, že ani jeden z jeho hráčů by se nedostal do nejlepší jedenáctky trenéra Maurizia Sarriho," píše Redknapp ve svém sloupku pro list Daily Mail.

Třeba stoperská dvojice Arsenalu Mustafi, Sokratis podle něj vůbec nepůsobí sehraně. Cesara Azpilicuetu zase vidí jako mnohem jistějšího v defenzívě a kreativnějšího v útoku, než je Hector Bellerin na straně Kanonýrů. Druhého krajního obránce Blues Marcose Alonsa zase chválí jako skvělého už od debutu před dvěma roky.

Raději mladého sebevědomého gólmana

Na paškál si Redknapp vzal i gólmana Petra Čecha, který sice obhájil pozici jedničky, ale ve dvou zápasech už inkasoval pět gólů. Ani on by se podle anglického experta do brány Chelsea neprobojoval:

„Kepa Arrizabalaga si sice mohl lépe poradit se situací při prvním gólu Mchitarjana. Raději bych měl ale v bráně mladého gólmana, který si věří při rozehrávce, než Petra Čecha, jenž se trápí."

Právě Mchitarjan byl podle Redknappa jediným hráčem, s nímž si Chelsea moc nevěděla rady, nicméně v Sarriho týmu by podle něj před Edenem Hazardem (střídal Williana) stejně přednost nedostal.