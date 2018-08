Kalas se Premier League znovu nedočká. Z Chelsea jde hostovat do Bristolu

Jako by pro něj Premier League byla zakletá. S Fulhamem si postup do ní poctivě vykopal, nakonec se ovšem stejně vrací do druhé nejvyšší anglické soutěže. Fotbalový reprezentant Tomáš Kalas se z Chelsea přesouvá na hostování do týmu Bristol City. Ve Fulhamu by rád pokračoval, nováček se ovšem nedohodl s Chelsea na výši odstupného. Změnu potvrdil hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Pětadvacetiletý rodák z Olomouce by měl vzhledem ke zranění Marka Suchého sehrát na podzim důležitou roli v české reprezentaci. V poslední době se v ní rozstřílel, svým gólem třeba zařídil cennou výhru 1:0 nad Nigérií, účastníkem mistrovství světa.

Trenér národního týmu Karel Jarolím proto potřebuje, aby měl kmenový hráč Chelsea v patřičném herním vytížení. Další štací Tomáše Kalase se nyní stal Bristol City.

„Dlouho to vypadalo, že Tomáš Kalas zůstane ve Fulhamu, kde prožil dobrou sezónu a postoupil s týmem do Premier League. Bohužel se ale ve finální fázi nedohodl Fulham s Chelsea na výši odstupného, takže jsme museli hledat jiné řešení," lituje hráčův agent Viktor Kolář.

Pravého obránce hrát nechtěl

Šance na angažmá v nejvyšší soutěži ještě byla. "Měli jsme pro Tomáše několik nabídek z Premier League, ale jelikož už týmy měly obsazené pozice stoperů, byly ve hře jen kluby, které chtěly Tomáše primárně jako pravého obránce s tím, že by na stoperu jen zaskakoval. Touhle cestou jsme nechtěli jít. Tomáš je stoper, tam je jeho největší síla," vysvětluje agent a dodává, že český reprezentant měl nabídky také z Itálie či Nizozemska.

"Jasnou prioritou bylo Tomášovo setrvání v Anglii, kde si vybudoval opravdu dobré jméno. V okamžiku, kdy bylo jasné, že nepůjde do Premier League, registrovali jsme na něj osm zájemců z Championship. Zvolili jsme variantu Bristol City, protože klub má zdravé ambice a velmi kvalitního trenéra, kterého dobře známe. Jeho vnímání fotbalu je blízké Tomášovi i nám," vyzdvihuje Kolář práci kouče Lee Johnsona.

"Bylo by hezké navázat na minulou sezónu a s Bristolem přinejmenším postoupit do play off," říká Kalas na klubovém webu. "Jsem rád, že mám jasno. Jdu do týmu, který chce hrát fotbal a ne jen nakopávat dlouhé míče. Tak jsem Bristol poznal, když jsem proti němu hrál s Fulhamem," dodává.

Kalas je hráčem Chelsea už od sedmnácti let, přestoupil tam z Olomouce v létě 2010. Během osmi let se mu však nepovedlo prosadit natrvalo do prvního týmu a většinou působil po hostováních. Mimo Anglii byl zapůjčen do Arnhemu a Kolína nad Rýnem. Čtrnáctinásobný reprezentant přesto loni s Blues prodloužil smlouvu do června 2021.