Slavný gólman snad vyhlásil bývalému klubu válku. Fanoušci Chelsea zuří

Jako by se v něm léta kupila zlost. A teď ji postupně dává najevo. Známý belgický gólman Thibaut Courtois si opět na dálku ostře rýpl do anglické Chelsea, kde byl jasnou brankářskou jedničkou, ale před sezónou odešel do Realu Madrid. „Úroveň tady je opravdu vyšší než v Chelsea," vyhlásil brankář. A fanoušci Blues běsní, nemohou Courtoisovo chování pochopit.

V londýnském klubu dělali všechno možné, aby Courtois dál chytal na Stamford Bridge. Jenže touha odejít za rodinou dostala přednost před nabídkou nové lukrativní smlouvy. A tak se Belgičan před sezónou stěhoval z Ostrovů do Španělska, což fandové Blues nelibě nesli. A když viděli, jak líbá znak Bílého baletu a ještě k tomu tvrdí, že by byl rád, aby do Realu přišel i jeho spoluhráč z Chelsea Eden Hazard, rozzuřilo je to.

Sotva první vlna vzteku opadla, dal jim Courtois další záminku, aby se na něj fanoušci londýnského klubu zlobili. Nechal se totiž slyšet, že nyní působí v mnohem lepším týmu než byla Chelsea. „Už jenom na tréninku vidíte, že úroveň v Realu Madrid je hodně vysoká, daleko vyšší než v Chelsea. Denně si užívám to, že jsem v týmu s nejlepším stoperem světa - Sergiem Ramosem," řekl šestadvacetiletý gólman.

Z pozice klubové jedničky přitom brankář bronzového celku letošního MS v Rusku zatím nedokázal vytlačit Keylora Navase. Manažer Julen Lopetegui se nechal slyšet, že nedá ani jednomu z brankářů jistotu gólmana číslo 1 a bude je střídat, jak uzná za vhodné. Chelsea mezitím prožívá parádní vstup do Premier League, vyhrála úvodní čtyři duely při skóre 10:3 a patří jí druhé místo tabulky. Alespoň tohle může být pro fanoušky Blues náplastí na rýpance od bývalého brankáře.