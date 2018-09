Někdejší Rosického spoluhráč to pořádně přehnal! Skončil v rukou policie

Bývalý útočník Arsenalu Nicklas Bendtner má pořádnou ránu. Naposledy to však neukázal na fotbalovém hřišti, ale v taxíku.

Manažer taxislužby Rasmus Krochin přiznal, že došlo k napadení jednoho z řidičů firmy. „Mohu potvrdit, že došlo k vážnému útoku na jednoho z našich řidičů. Ten byl následně operován kvůli zlomené čelisti," prohlásil.

Incident zaznamenala i kodaňská policie, když v čase 2:41 ráno dostala hlášku o napadení řidiče taxi. „Přijali jsme hlášení o napadení řidiče taxi. Víc nebudeme incident komentovat," řekl policejní mluvčí Carsten Reenburg.

Podle dostupných informací strávil útočník večer a velkou část noci v exkluzivním klubu Lusso se svou přítelkyní Philine Roepstorffovou. Že je do incidentu namočený známý dánský fotbalista potvrdil zástupce taxislužby. Když se média zajímala o to, zda jde o Bendtnera, přímo jej nejmenoval, ale... „Je to jméno, které nám řidič nahlásil. Jsme tím incidentem otřeseni, mluvím jménem celé naší společnosti," tvrdil Krochin.

Třicetiletý Bendtner a jeho agent Ivan Marko Benes se k celé věci nevyjádřili. Známý útočník dal v této sezóně za Rosenborg deset gólů, ale do nominace národního týmu pro souboj s Walesem se nedostal.