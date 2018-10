Leicester se topí v slzách. Pláčou hvězdy i fanoušci

Smrt majitele klubu, kterému hráči neřekli jinak než Boss, fotbalisty šokovala. Schmeichel okamžitě zveřejnil dopis, kde neskrývá zdrcení z tragédie. Majitele klubu chválil za vášeň, štědrost i tvrdou práci. „Jsem naprosto zničený. Nemohu uvěřit tomu, co jsem viděl," smutnil hlavou syn legendárního dánského gólmana Manchesteru United.

Schmeichel patřil ke skupině lidí, kteří se vydali na místo neštěstí a zůstal tam dlouho do noci. Nechtěl uvěřit tomu, jaké neštěstí se stalo. S šéfem klubu měl velmi blízký vztah. „Je těžké najít slova, která by vyjádřila to, co jste znamenal pro náš fotbalový klub a město Leicester," uvedl zdrcený brankář. Majitel klubu se snažil pracovat nejen pro fotbal, ale například podporoval i nemocnice a charitativní projekty.

„Nikdy jsem se nesetkal s člověkem jako jsi ty. Tvé činy se dotkly nás všech. Navždy jsi změnil fotbal. A dal jsi naději všem, že i nemožné se stalo možným," uvedl ve zjevné narážce na zisk mistrovského titulu z před pár let. Tehdy byl kurz na vítězství Lišek v Premier Legaue 5000:1.

Když bolí srdce...

"Když jste mě podepsali v roce 2011, řekl jsi mi, že do šesti let budeme v Lize mistrů a dokážeme skvělé věci. Ty jsi mě inspiroval, věřil jsem ti. Doslova jsi splnil můj sen," pokračoval Schmeichel.

„Bolí mě srdce, když vím, že se už v šatně nikdy neuvidíme, že už se nebudeme bavit. Už nikdy nezažijeme tvůj nakažlivý úsměv a nadšení, které jsi rozdával na každém setkání. Přijímáme teď odpovědnost za klub, my hráči, kteří tě ctíme. Jsme fotbalová rodina, která v těchto těžkých chvílích musí držet při sobě."

Podobně na spoluhráče navázal i Jamie Vardy. „Snažím se najít správná slova, ale pro mě jste legenda, neuvěřitelný člověk, který měl největší srdce, duši fotbalového klubu Leicester City. Děkuji za vše, co jste udělal pro mne, pro rodinu a pro náš klub. Budete mi opravdu chybět. Odpočívejte v pokoji," uvedl vyhlášený kanonýr.

Syn zesnulého majitele klubu přiletěl okamžitě z Bangkoku na Ostrovy. Při neštěstí zemřelo celkem pět osob. Nehodu momentálně vyšetřuje policie a očekává se, že vše potrvá nějaký čas. Vrtulník thajského vlastníka, jenž Leicester koupil před osmi lety, krátce po startu přímo ze středového kruhu hřiště spadl na nedaleké parkoviště a skončil v plamenech.