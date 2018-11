Leicester v sobotu čeká zápas a pak cesta do Thajska na pohřeb

Fotbalisté Leicesteru odcestují bezprostředně po sobotním ligovém zápase v Cardiffu do Bangkoku na pohřeb majitele klubu Vičaje Srivadtanaprapchy, který zemřel při sobotní havárii vrtulníku u stadionu. Ostatky thajského miliardáře byly v pátek převezeny do vlasti.

Leicester v Cardiffu nastoupí, přestože bezprostředně po nehodě klub zvažoval i odložení zápasu. Fotbalisté se ale dohodli, že budou na počest Srivadtanaprapchy hrát. "Chceme tam jít, uctít jeho jméno a předvést výkon, který snad bude stačit na výhru. Mluvili jsme o tom, že chceme hrát. To by si Vičaj přál a my to uděláme," prohlásil kanonýr Jamie Vardy.

Cesta do Thajska je pro jednatřicetiletého útočníka samozřejmostí. Smuteční ceremoniál začne v Bangkoku v sobotu a může trvat až týden. "Byl to pro nás nejtěžší týden. Je hrozně důležité, abychom se zúčastnili. Jsme hodně těsně propojená skupina, jedna velká rodina a jedním z hlavních důvodů byl právě Vičaj. Nebyl to jen předseda, byl to doslova člen širší rodiny," vysvětlil.

Neštěstí zasáhlo fotbalový Leicester, majitel klubu zemřel při neštěstí, kdy se v sobotu večer zřítila jeho helikoptéra.

Leicester už kvůli tragickému úmrtí uznávaného a oblíbeného majitele zmeškal úterní zápas Ligového poháru proti Southamptonu, který byl přeložen na konec listopadu. Víkendový program Premier League se odehraje podle plánu, všechny zápasy začnou na Srivadtanaprapchovu památku minutou ticha. Hráči nastoupí s černou páskou.

Vrtulník s majitelem Leicesteru se zřítil v sobotu takřka bezprostředně poté, co po zápase s West Hamem jako obvykle vzlétl z trávníku stadionu. Příčina havárie zatím není známa. Stroj dopadl z výšky několika desítek metrů do míst nedaleko stadionu vedle parkoviště pro veřejnost, načež ho pohltily plameny. Všech pět osob na palubě zemřelo, nikomu dalšímu se nic nestalo.

Fotbalový Leicester se topí ve smutku po tragické nehodě majitele klubu. Fanoušci i hráči vyjadřují soustrast pozůstalým a úctu zesnulému podnikateli.

Vrak v pátek z místa tragédie odvezli specialisté z úřadu pro vyšetřování leteckých nehod (AAIB), kteří dosud zajišťovali důkazy na místě. Další vyšetřování v laboratoři by mělo pomoci zjistit příčinu nehody.