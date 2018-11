Tři body pro mrtvého Bosse. Gólman Schmeichel se neubránil slzám

Emoce, slzy smutku i potlesk celého stadionu. Fotbalový Leicester hrál první zápas poté, co před týdnem zemřel při tragické nehodě majitel klubu Vičaj Srivadtanaprapcha. A památku svého "Bosse" uctil výhrou 1:0. "Byl to pro nás hodně těžký týden a já jsem hrozně pyšný na všechny za to, jak jsme hráli, jací jsme byli profesionálové," uvedl po utkání brankář Kasper Schmeichel, jehož pojil s šéfem Lišek velmi přátelský vztah a tragická smrt thajského boháče ho velmi zasáhla.