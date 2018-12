Mourinho po šlágru vytáhl z rukávu další výmluvy. Přisadila si i klubová legenda

Ve sledovaném trenérském souboji uspěl mladší z dvojice a momentálně úspěšnější německý lodivod Liverpoolu Jürgen Klopp. Zápas, který dvěma trefami rozhodl švýcarský záložník Xherdan Shaqiri, naplno ukázal, kde je v současné době největší rozdíl mezi slavnými celky. A portugalský trenér hostujícího celku opět běduje, tentokrát si vzal na paškál hlavně fyzickou připravenost svých hráčů.

„Někteří naši hráči jsou pořád zranění, a to nejenom za mého působení. Byli zranění i když tu byl Van Gaal nebo Moyes," postěžoval si na úvod pětapadesátiletý trenér a vzápětí pokračoval také s příklady. „Když se podíváte na Salaha, Robertsona, Maného, Keitu nebo Fabinha, všichni jsou výborně fyzicky připravení a navrch mají skvělou techniku. Já mám v týmu také technicky zdatné kluky, kteří ale nedokážou hrát v takové intenzitě, to je potom ten rozdíl," přisazuje si Mourinho.

Poměrně zvláštně působí jeho slova v návaznosti na to, že hráči, o kterých se v týdnu pochybovalo, že budou nachystáni k zápasu, nakonec hrát mohli. Možná ale slova o horší fyzické připravenosti směřovala právě také na ně.

Legenda se opřela do bývalého týmu

Své si k herní stránce Rudých ďáblů řekla i klubová ikona Roy Keane: „Kdybych teď spadl z Měsíce a nevěděl nic o historii a slávě Manchesteru, tak si řeknu, že to je naprosto průměrný ligový tým."

„Pokud se hraje v nižším tempu, nemáme problém, jakmile ale Liverpool změnil intenzitu hry, tak jsme ho měli a velký," dále hodnotí Mourinho, který souhlasí také se srovnáním současného Liverpoolu a jeho bývalého působiště Porta. „Ano, můžeme ty týmy porovnat, byl to můj nejlepší tým, pokud se bavíme o návratu do defenzívy, moji hráči ztratili balon a byli jak hladoví vlci, aby ho hned získali zpět. Dávali do toho absolutně všechno a proto jsem nikdy nebyl frustrovaný. Podobnou cestou se teď vydal právě Liverpool," uvažuje prošedivělý kouč momentálně šestého celku tabulky.

Krize slavného týmu pomalu vrcholí, a možná jen pár kol dělí Mourinha od toho, než mu některá z klubových legend řekne: „Kdybych teď spadl z Měsíce a neznal Manchester, řekl bych, že to je jeden z dost podprůměrných týmů Premier League..."