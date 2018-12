OZVĚNY PREMIER LEAGUE: Šlágr odnesl Mourinho. Na Arsenal byl připraven speciální trik

Šlágr 17. kola Premier League pro něj dopadl nejhůře, jak mohl. Nejen že José Mourinho, toho času ještě kouč fotbalistů Manchesteru United prohrál s Liverpoolem 1:3, ale o dva dny později byl od kormidla slavného klubu odvolán. Překvapením byla také prohra Arsenalu v Southamptonu 2:3. Domácí tým překvapil marketingovým trikem. Svým držitelům permanentek nabídl poukaz na jedno pivo zdarma. A vypadá to, že tento tah kýžený efekt přinesl.

Zažívají nejhorší sezonu za posledních 28 let. Manchesteru United patří v tabulce až šesté místo s propastnou ztrátou 19 bodů na první Liverpool. A byla to právě porážka Reds, která stála za vyhazovem kouče Mourinha. V prohlášení klubu stojí, že Manchester v nejbližších dnech jmenuje nového prozatímního kouče, který bude na lavičce Rudých ďáblů do konce sezony. V mezičase představenstvo klubu provede důkladný proces hledání manažera na dlouhodobou spolupráci.

To Liverpool si mne ruce. V Premier League jako jediný tým dosud neprohrál. Zejména díky kvalitní obraně, která inkasovala jen sedm gólů.

Na svěřence Jürgena Kloppa ze závětří útočí druhý manchesterský klub. Citizens sice o víkendu porazili Everton 3:1, dvěma góly se blýskl Gabriel Jesus, ale kvůli porážce v minulém kole s Chelsea (0:2) jim patří „až" druhá příčka.

Z adeptů na titul zaváhal také Arsenal. V jeho brance opět dostal přednost před Petrem Čechem německý gólman Bernd Leno, který inkasoval hned třikrát od střelců Southampton. Svatí přitom bojují o záchranu a před utkáním byli předposlední. Výhru 3:2 zajistil až gól Austina pět minut před koncem.

Domácí se pochlubili, že před zápasem motivovali své věrné příznivce tak, že držitelům permanentek dali voucher na jedno pivo zdarma. „Když něco funguje, mělo by se to opakovat," sliboval pokračování akce trenér Ralph Hasenhüttl.

Jen těsné výhry si shodně připsali hráči Tottenhamu a Chelsea. Spurs, kteří už představili nový stadion, udolali Burnley až gólem Eriksena v 91. minutě.

Londýnský celek zase porazil Brighton „jen" 2:1. Po půl hodině už Kanté a spol. vedli o dva góly a schylovalo se k jednoznačnému výsledku. Ale po změně stran dal duelu zápletku March. Leč vyrovnat se „Rackům" už nepovedlo.

Poslední stále zůstává Fulham, který na domácím hřišti prohrál s West Hamem 0:2, ačkoliv svého soupeře přestřílel 16:6. Kladiváři ale potvrdili svou formu, když vyhráli počtvrté v řadě.

Pět branek padlo také ve Watfordu. Domácí stejným poměrem porazili Cardiff. Na drama to však dlouho nevypadalo, protože ještě deset minut před koncem vedli domácí 3:0. Hosté však dvěma brankami v závěru duel zdramatizovali.

Na třetí vítězství za sebou dosáhli hráči Wolverhamptonu. Tentokrát doma zdolali Bournemouth 2:0. Ale byly to nervy až do konce. Pojistku přidali Jota a spol. až v nastavení druhého poločasu.

Jediný gól rozsekl bitvu Crystal Palace s Leicesterem. Postaral se o ni nejlepší střelec týmu Milivojevič. Pro klub, který vede bývalý kouč anglické reprezentace Roy Hodgson, se jedná o důležité tři body v boji o záchranu.