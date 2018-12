Hazard do Liverpoolu? Slavné kluby chystají před válkou o hvězdu stovky milionů

Kam se hrabe Las Vegas. Hazard teď letí v Evropě. A ve hře přitom nejsou žádné drobné, ale skoro miliarda korun. Kluby z celé Evropy si během zimy dělají zálusk na záložníka bundesligového Mönchengladbachu Thorgana Hazarda, bratra belgického reprezentanta Edena, jenž se pro změnu chystá k odchodu z Chelsea do Realu Madrid. Blues dělají všechno možné, aby jej udrželi, ale Belgičan si vede svou a chce fotbalově tančit v Bílém baletu.

Belgický fotbalista Thorgan Hazard by mohl v zimě přestoupit do anglické Premier League, velký zájem o jeho služby má Liverpool.

I kdyby Chelsea o svou hvězdu přišla, mohlo by na Ostrovech dál zářit jméno Hazard. Jen místo jména Eden by stálo v jeho rodném listě jméno Thorgan. Za něj je ochotný Liverpool vysázet 31 milionů liber, tedy skoro 900 milionů korun. Konkurenty bude mít ale světoznámé – zájem mají AS Řím a Atlético Madrid. Na seznamu zájemců je i Borussia Dortmund.

Pětadvacetiletý bratr slavnějšího záložníka Chelsea má v Mönchengladbachu smlouvu až do roku 2020, v této sezoně vstřelil už devět gólů a na dalších šest přihrál. Báječná forma nemohla uniknout skautům slavných klubů. A tak se čeká velká lednová bitva. AS Řím i Liverpool jsou ochotné hráče koupit, ale jaro by odehrál ještě v rámci hostování ve svém současném působišti.

Thorgan Hazard byl v letech 2012 až 2015 v kádru Chelsea, ale šanci nedostal. Putoval po hostováních. Nejprve hrál dvě sezony za belgický Zulte Waregem, jednu pak za bundesligový Mönchengladbach. Německý klub pak hráče koupil a důvěru mu belgická hvězda oplácí skvělými výkony. Teď to však vypadá, že Gladbach svou hvězdu neudrží.

Bratr uteče do Realu?

Jeden Hazard - Eden - už přitom v Premier League působí, a to v Chelsea. Vše vyhlíží momentálně tak, že i kdyby Thorgan Hazard v lednu přestoupil, nejspíš se belgičtí bratři v nejvyšší anglické soutěži nesejdou. Eden si totiž dál trvá na svém, že by se rád přestěhoval z Ostrovů do Madridu, kde má o jeho služby zájem slavný Real Madrid.

V Blues hráči nabízejí kontrakt, kde by vydělával osm a půl milionu korun týdně, tedy přes padesát tisíc korun na hodinu, obletovaný Eden si ale pořád vede svou a sní o angažmá v Realu.