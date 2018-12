Drsná kritika Arsenalu! Obrana je horší než za Wengera, sen o titulu je zase pryč, útočí média

Je to každý rok stejné. Do sezony jde Arsenal s cílem konečně získat nějakou velkou trofej a fanoušci sní o tom, že se Kanonýři zvednou tak, aby dosáhli na mistrovský titul. Jednou klub hlásil, že bude posledním dílkem do mozaiky přestup hráče x, za rok si vybral y a v další sezoně to byl pro změnu úplně někdo jiný. Pro mnoho fanoušků pak byl trnem v oku dlouholetý manažer Wenger, právě jemu často spílali a žádali po vedení změnu.

Před tímto ročníkem Premier League se dočkali a Francouz se z klubu pakoval. Nahradil jej ambiciozní chlapák Unai Emery a zdálo se, že by Kanonýři mohli zapomenout na šedé období bez trofejí. Přišel i německý gólman Bernd Leno, který vytlačil z pozice jedničky zkušeného Petra Čecha. Ten většinou sedí na lavičce a trpělivě čeká na svou šanci. Jenže vysněný výsledek se nejspíš opět nedostaví. List The Sun to nyní Emerymu po debaklu v Liverpoolu spočítal.

Arséne Wenger před touto sezonou opustil lavičku Arsenalu.

Na Anfieldu v roli školáka

Samozřejmě upozorňují, že po 22 letech vlády Wengera je složité hodně věcí měnit a Emery je v klubu teprve od léta, jenže ukázaná platí. A defenziva, za kterou dostával Francouz od novinářů i fanoušků pravidelně naloženo, je nyní horší. Před rokem inkasoval Arsenal během úvodních dvaceti zápasů sezony pětadvacet branek. Neakceptovatelné, psalo se v Anglii. Obrana nefunguje.

Jenže rok se s rokem sešel a Arsenal za stejné období, tedy za dvacet kol, inkasoval třicetkrát. O zlepšení tedy nemůže být řeč. A tak už to vypadá, i když je teprve prosinec, že sen o mistrovském titulu pro Arsenal, se opět minimálně o rok odkládá. Šestnáctibodová ztráta na vedoucí Liverpool je propastná. Navíc ofenzivní mašina Reds, která vede Premier League, inkasovala jen osm gólů a to je proti Kanonýrům pořádný rozdíl.

"Je to pro nás zkušenost, špatná zkušenost. Ale musíme se z ní poučit. Dostat pět gólů je hodně, víme, že v obraně musíme být lepší," konstatoval na tiskové konferenci kouč Emery, jenž viděl výši debaklu i ve dvou přísných penaltových verdiktech. "Video nám v tomto směru snad do budoucna pomůže," naznačil, že se nemělo pískat. "Ale dostali jsme pět gólů, v defenzivě jsme nepracovali dobře a zodpovědnost jde za mnou. Teď se musíme soustředit na další zápas a ukázat fanouškům, že umíme hrát lépe," dodal.

Bývalý obránce londýnského klubu Martin Koewn, nyní televizní expert, přirovnal vystoupení Arsenalu na půdě Liverpoolu k roli školáka, který v panice chybuje. Možná si tak na konci roku někteří z fanoušků zavzpomínali na éru Wengera.