Slavný klub se zbláznil, utrácí miliardy a na hostování už pustil 42 hráčů

Slavný klub se zbláznil. Čtyřicet dva hráčů. Ne v kádru, ale na hostování u konkurence má v tuto chvíli fotbalová Chelsea. Jakmile se vedení Blues zdá, že vidí posilu, hned se snaží hvězdu či hvězdičku získat. Jenže kádr londýnského týmu není nafukovací, a tak se hráči poroučejí na hostování. Své o tom ví třeba český obránce Tomáš Kalas, jenž je momentálně hráčem Bristolu City. Pokud by se sečetla cena zmíněných plejerů na hostování, došlo by se k sumě 203 milionů liber. A leckterý kouč by z nich udělal svůj vysněný tým.

Bum. Chelsea získala z Dortmundu amerického fotbalistu Pulisice za 58 milionů liber, což je více než miliarda a půl korun. Zatím ale pro něj nemá místo, a tak si fanoušci ještě musejí počkat, až Pulisice na Stamford Bridge uvidí. A kdo ví, zda ho tam uvidí. Řada fotbalistů by mohla vyprávět, jak jen čekali a čekali na šanci. Marně.

Jakmile se otevřelo lednové přestupové okno, Chelsea ohlásila posilu za miliardu a půl, hned ale také vyhlásila, že dva hráče nechá u konkurence na hostování. Kromě Pulisice si na Stamford Bridge zatím nekopne ani Jarad Thompson, jenž bude hrát za severoirský Warrenpoint Town. Momentálně by byl v Chelsea až brankářem číslo 5, takže by neměl šanci chytat.

Tomáš Kalas už kope za Bristol City...

Krátce před Vánocemi se přitom FIFA nechala slyšet, že chce do budoucna omezit hostování. Mladších hráčů by klub mohl uvolnit pouze osm a to by byl pro Chelsea problém. Velkokluby totiž rády nakupují talenty i z důvodu, aby nemohly hrát za konkurenční kluby. Jejich šance, že by okamžitě pronikly do prvních týmů, jsou spíš mizivé. A tomu chce FIFA zabránit.

Chelsea má nyní hráče v jedenácti zemích, jednadvacet fotbalistů Blues kope za jiné kluby v Anglii, čtyři hráče má ve Španělsku a Nizozemsku. Právě tam, ve Vitesse, je i šestatřicetiletý brankář Eduardo....