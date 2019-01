OZVĚNY PREMIER LEAGUE: Kanonýři pálili ostrými, Chelsea v koncovce propadla

Chelsea sice měla herně navrch v bitvě se Southamptonem, jenže převaha nebyla favoritovi nic platná, protože nevstřelil branku. Dobře si to uvědomoval i manažer Blues Maurizio Sarri. „Odehráli jsme velmi dobrý zápas na osmdesáti metrech hřiště, v prostoru před brankou soupeře jsme měli problémy," krčil bezmocně rameny Sarri.

S vedením prý všechno dávno probral a teď může jen čekat, že klub koupí hráče do ofenzívy. K dispozici má momentálně z hvězd na úplný hrot sestavy jen Álvara Moratu. Francouz Olivier Giroud je zraněný. „Je mi jasné, že před brankou musí naše hra vypadat jinak. A dobře to vědí i naši šéfové. Já nemám na starosti přestupy, snažím se jen o to, abych co nejlépe připravil hráče, které mám k dispozici," dodal.

Sestřih utkání 21. kola Premier League Chelsea - Southampton

To Tottenham neměl na hřišti Cardiffu žádný problém a vedl na půdě týmu z Walesu už ve 26. minutě rozdílem třídy 3:0. Další branka už nepadla. „Skvěle jsme odstartovali do roku 2019, přitom to nebyl lehký zápas," oddechl si Mauricio Pochettino, manažer vítězů. „Věřím, že se nám bude dařit i dál," usmál se manažer londýnského týmu při dotazu, zda ještě myslí Tottenham na mistrovský titul. Víc stíhačku suveréna z Liverpoolu řešit nechtěl.

Sestřih utkání 21. kola Premier League Cardiff - Tottenham

Gólový apetit si spravil i Arsenal, jenž vyhrál nad Fulhamem 4:1. V médiích tak trochu opadly vášně, kdy se na konci roku živě hovořilo o tom, že defenzíva Kanonýrů je horší než za vlády Francouze Arséna Wengera. „Chápu určitou nespokojenost fanoušků, ale hlavní je soustředit se na další práci. Chceme, aby naše výkony byly stabilnější," konstatoval manažer Kanonýrů Unai Emery, který opět jen na lavičce náhradníků nechal českého gólmana Petra Čecha.

Pořádná přestřelka byla k vidění v duelu Bournemouth - Watford. Už do poločasu totiž bylo k vidění šest branek. Divoká přestřelka však vítěze neurčila, jelikož bylo skóre vyrovnané 3:3. Bournemouth může těšit, že zastavil sérii dvou porážek v řadě. Oba celky se drží v klidném středu tabulky.

Sestřih utkání 21. kola Premier League Bournemouth - Watford

Jen bod bral doma West Ham v duelu s Brightonem. Hosté šli ve druhé půli do vedení o dva góly, když v rozpětí 56. až 58. minuty skórovali Stephens a Duffy. O deset minut později však Kladiváři vyrovnali slepenými góly Arnautovice.

Sestřih utkání 21. kola Premier League West Ham - Brighton

Smutno bylo v táboře „modrých" v Liverpoolu. Everton totiž v souboji klubů vyznávajících modrobílé barvy podlehl Leicesteru 0:1. Hostům tři body vystřelil útočník Jeremy Vardy a posunul Lišky už na sedmou příčku tabulky.

Sestřih utkání 21. kola Premier League Everton - Leicester

