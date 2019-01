Slavnému klubu má pomoci na cestě za titulem nečekaný tah

Nečekaný trumf v boji o titul hodlá vytasit slavný kouč. Manchester City hodlá udělat pro vítězství v Premier League maximum a Pep Guardiola chce nově využívat při tréninku svých hvězd také drony. Pohled z tribuny, nebo od postranní čáry prý nedá tolik informací, jako nabízí pohled z výšky. A tak se asistenti Guardioly půjdou do školy, aby se naučili zacházet s novou technikou. „Pep má neuvěřitelný smysl pro detail a vždy hledá cesty, jak věci zlepšit," říká zdroj listu The Sun.

Guardiola není spokojený s tím, že je jeho tým až druhý v tabulce, chce se dostat před Liverpool. A pomoci mu má třeba i zařazení techniky do přípravy týmu. „Vždycky se snaží s lidmi v klubu i hráči mluvit o tom, co by se dalo zlepšit. A jednou padla zmínka o dronech a on se toho chytil," líčí zdroj blízký dění v Manchesteru City. „Je to skvělé. Nahrajete si záběry a pak je hráči ukážete. Z výšky lépe vidíte formace a místo, kde daný hráč na trávníku je."

Majitelé dronů, kteří s nimi létají pro zábavu, nepotřebují licenci. Pokud ale někdo podniká nebo pracuje, musí na Ostrovech absolvovat kurz za tisíc liber. To ale pro pracháče z Etihad Stadium nemůže být brzdou. Drony ostatně nejsou ve fotbale úplnou novinkou. Třeba konkurenční Manchester United zakázal létání dronů v blízkosti svého tréninkového centra v Carringtonu, aby nemohla konkurence špehovat, jakou taktiku do zápasu Rudí ďáblové chystají.