Stane se Čech po vypršení smlouvy volným hráčem? Rád bych v Arsenalu zůstal, reaguje gólman na spekulace

Za vlády trenéra Wengera byl Petr Čech po dva roky jasnou brankářskou jedničkou, a i po příchodu nového kouče Emeryho mezi tyčemi zůstal. Ovšem jen do září, kdy se v ligovém zápase s Watfordem zranil. Od té doby paběrkuje, protože jeho náhradník Bernd Leno se nabídnuté šance chopil a v Premier League už Čecha do branky nepustil.

Emery: Je to věc klubu a hráče

Jaká bude další Čechova budoucnost, až mu na konci této sezony vyprší smlouva, kterou v Arsenalu má a jež mu garantuje gáži 100 tisíc liber týdně? ptají se na Ostrovech,

„Opravdu nic nevím o další Petrově budoucnosti," odmítl trenér Unai Emery spekulace, že by se Čech mohl stát po sezoně volným hráčem. „Je to věc klubu a hráče, oni se musí dohodnout."

A jak vše vidí český brankář. Je jasné, že by se nerad pakoval jinam. „Rád bych zůstal, ale máme teprve leden. Sezona je ještě dlouhá a nikdo neví, co se stane," nebyl o mnoho konkrétnější Čech v rozhovoru pro londýnský Standard Sport.

Čech až dosud nastoupil v bráně Arsenalu ve dvanácti soutěžních zápasech, ale od zmiňovaného září a zranění v duelu s Watfordem, chytá pouze v pohárových střetnutích. Naposledy v sobotu na hřišti třetiligového Blackpoolu.

V brance Arsenalu dostal přednost před Petrem Čechem Němec Bernd Leno. Během první půle dostal od Liverpoolu čtyři góly.

Carl Recine, Reuters

Německý gólman Leno, kterou Arsenal koupil v létě z Leverkusenu za 22,5 milionu dolarů, využil nabídnutou příležitost a předváděnými výkony se pasoval do role brankářské jedničky. Získal si trenérovu důvěru, zapadá i plánů na revoluci v kádru Gunners, která je jedním z Emeryho úkolů. A navíc pro něho mluví i věk, neboť je o deset let mladší než Čech

Pracuje, nervozitě nepropadá

Český gólman však nervozitě, natož pak pesimismu nepropadá. To ostatně není ani v jeho povaze...

„Opravdu nejsem nervózní. V takové situaci prostě záleží i na mém kolegovi v bráně. Pokud si své místo udrží, musím sedět a čekat. A když trenér rozhodne, že mám jít chytat, jsem nachystán mu ukázat, že jsem připravený. Plně se proto koncentruji na svou práci, každý den tvrdě pracuji," řekl v rozhovoru Čech, který se od září postavil do brány Gunners jen pětkrát.

Trenér fotbalistů Arsenalu Unai Emery.

Phil Noble, Reuters

„Jeho přístup a chování se nijak nezměnilo. Projevil respekt jak k mému rozhodnutí, tak k našemu druhému brankáři a jsem s ním spokojený," potvrdil i trenér Emery, že Čech trpělivě čeká na svou chvíli.

Letos dohoda neplatí

Za trenéra Wengera platila v Arsenalu dohoda, že Čech se soustředí na zápasy v Premier League, zatímco jeho náhradník David Ospina bude chytat pohárové zápasy.

„Ne, v této sezoně podobná dohoda neplatí. Záleží, jak se trenér rozhodne. Zatím platí, že Bernd nastupuje v Premier League a já v pohárech, ale uvidíme, jak to bude dál," naznačil český legionář, že i na něm samotném záleží. „Pokud hrajete dobře, pak si vás trenér může vybrat, abyste nastoupil."

Petr Čech v brance Arsenalu likviduje šanci Armanda Gnanduilleta z Blackpoolu.

Peter Powell, Reuters

Zatím jsou pro Čecha ovšem určeny jen pohárové duely. „Smůla, že jsem se zranil, jenže i to k fotbalu patří. Sezona je ale ještě dlouhá a do léta se toho může stát ještě hodně. Musím si na svou příležitost počkat. Chytám zápasy FA Cupu a tuhle soutěž miluji," připomínal dosavadní starty ve známé soutěži.

„V dosavadní kariéře jsem v ní moc zápasů neodehrál, většinou jsem chytal až v závěru, ale pětkrát jsem tuhle soutěž vyhrál. Jsem na to hrdý, protože jde o skvělou soutěž. Zvláštní a speciální pro každého fotbalistu v Anglii. Vítězství v FA Cupu je něčím, na co vzpomínáte, když odcházíte do fotbalového důchodu," zůstává Čech v klidu, aniž by ovšem blíže naznačil, kam míří jeho další plány.

Ani trenér Emery nechce na toto téma mluvit. „Ve správnou chvíli budeme s Petrem na toto téma mluvit," řekl mnohoznačně.