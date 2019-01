Už teď má místo v pantheonu Manchesteru United, slyšel De Gea trenérovy superlativy

První velkou výzvu Nor Gunnar Solskjaer zvládl. Skalp Tottenhamu - a ze hřiště Spurs k tomu - dává dosavadnímu vítěznému tažení Rudých ďáblů anglickou Premier League úplně jiný punc a hodnotu. Vždyť po čtyřech předchozích výhrách nad protivníky ze spodních pater tabulky porazil provizorní kouč Manchesteru United soupeře ze samého výsluní Premier League. Navíc s trenérem Pochettinem na lavičce, o němž na Olf Trafford dál intenzivně uvažují jako o muži, jenž by mohl Red Devils vrátit tam, kam patřívali. Tedy, pokud Solskjaer klubové vedení nepřesvědčí, že měl u mužstva zůstat

Zatím se mu daří sbírat pádné argumenty, že by pokračovat měl. Nedělní vítězství ve Wembley nad Tottenhamem je tím nejpádnějším.

„Na Old Trafford se prostě očekává, že vyhrajete každý zápas. A já dělám všechno pro to, abych očekávání naplnil. První, o co jsem se snažil a co se povedlo, bylo probudit duch mužstva. Vrátit hráčům důvěru v sebe sama," vykládal Solskjaer, pod jehož vedením získal Manchester United v pěti utkáních Premier League plný počet patnácti bodů.

Nový manažer United Ole Gunnar Solskjaer má důvod k radosti.

Scott Heppell, Reuters

A protože Manchester United porazil ve 3. kole FA Cupu i Reading, může se norský kouč pyšnit bilancí, jakou po příchodu na Old Trafford neměl ani legendární Matt Busby, ba ani Alex Ferguson. Vyhrát šest soutěžních zápasů v řadě se žádnému z nich nepovedlo. Však už se Rudí ďáblové v Premier League bodově dotáhli na pátý Arsenal, na který při Solskjaerově příchodu ztráceli osm bodů.

„Teď už plně věříme, že můžeme skončit ve velké čtyřce. Máme silné mužstvo plné výborných hráčů, kteří se pod novým manažerem probrali naplno k životu a zase hrají velmi dobře," pochvaloval si proměnu brankář De Gea, bezkonkurenčně nejlepší hráč Rudých ďáblů v nedělním šlágru ve Wembley.

Brankář David de Gea z Manchesteru United se v ligovém utkání proti Tottenhamu blýskl řadou skvělých zákroků.

Matt Dunham, ČTK/AP

Dokázal totiž zlikvidovat obrovské šance, v nichž se objevili Kane, Ali i třeba střídající Lamela či Llorent, během druhé půle, kdy už se hrálo jen na jeho bránu, chytil i nemožné. A protože udržel čisté konto, stačila Rashfordova trefa k tříbodovému importu z Wembley.

„Je to nejlepší brankář na světě a ve fotbalovém pantheonu Manchesteru United mu už teď patří místo vedle nejlepších brankářů, kteří kdy na Old Trafford chytali - Edwina van der Sara a Petera Schmeichela," skládal De Geovi poklonu kouč Solskjaer.

Samozřejmě vědom si toho, jak moc budou současnou gólmanovu formu potřebovat Rudí dáblové v dalších velkých výzvách, jež je čekají.

Nemanja Matič z Manchesteru United se snaží zblokovat střelecký pokus Harryho Kanea z Tottenhamu.

Matt Dunham, ČTK/AP

Osmifinále Ligy mistrů s Paris SG, stejně jako ligové zápasy s Liverpoolem, Arsenalem a Manchesterem City budou těmi největšími. Při nich se ukáže, zda je probuzení Red Devils trvalé, a hlavně zda je Solskjaer schopen zvládat velké výzvy permanentně. Pokud by to svedl, nic by nejspíš nebránilo, aby dočasný záskok proměnil na Old Trafford v trvalé působení.

"Na to nemyslím. Mám smlouvu do konce června a každý den vyplním prací pro svůj klub. Pak se uvidí," nechal se slyšet Solskjaer po šesté výhře v řadě.