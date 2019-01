Čechův parťák z reprezentace: Petr je jedinečný, z toho kolotoče je asi už unavený!

Zažili spolu dvě mistrovství Evropy (2004, 2008) i světový šampionát v Německu (2006). Gólman Jaromír Blažek strávil v reprezentaci s Petrem Čechem sedm 7 let, po celou dobu mu kryl záda z pozice dvojky. Co říká na jeho krok, ukončit v létě fotbalovou kariéru?

Nad rozhodnutím svého někdejšího parťáka Jaromír Blažek nespekuloval. Nechtěl ani komentovat, zda tušil, že by Čech mohl kariéru ukončit. „Čekal, nečekal. Prostě Petr si situaci vyhodnotil tak, že nastal správný čas. Nemůžu tedy říct, že by mě to překvapilo, věk nezastavíte," říká Blažek, který pověsil rukavice na hřebík v téměř 43 letech. Dál už chytá jen na amatérské úrovni za Újezd nad Lesy v pražské I. A třídě.

Sedmatřicet ale není pro gólmana hraniční věk.

Jasně, já jsem vydržel o pár let déle. Daly by se najít další a další případy. Petr měl ale kariéru fyzicky náročnější než já. Zápasy v anglické lize, v Lize mistrů, v reprezentaci.... To se pak nasčítá. Zkrátka nazrála jeho doba. Asi by mohl dál chytat, ale záleží, jak se cítí. Zřejmě je už z toho kolotoče unavený.

Jaký jste spolu měli vztah?

Naprosto normální. Nebylo to sice tak, že bychom se navštěvovali, ale fungovali jsme jako spoluhráči, kamarádi. Trávili jsme spolu hodně času, nebyl nikdy problém.

Nelitujete, že jste chytal v jeho éře?

Vůbec. V tom jsem byl střízlivý. Čechíno je jedinečný, s tím jsem se srovnal. Musel jsem se smířit s tím, že se přes něj nedostanu. Šlo spíš o to, že když se něco stane, abych byl připravený jít do branky. A aby to nebylo citelně znát.

Může Čecha v budoucnu nějaký český gólman překonat?

Těžko říct. Petr dokonale využil svoji dobu. Dostal se brzy do zahraničí, působil ve špičkových klubech. Jak říkám, je jedinečný.

V národním mužstvu jste toho za ty roky zažili spoustu, vzpomenete si na nějakou společnou historku?

Řeknu to takhle: Myslím, že jsme si tehdy v nároďáku užili všichni spoustu srandy. Čechíno nebyl výjimkou. (směje se)