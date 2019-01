Premiérová branka mladíka Riceho? Nebo gól jeho vrstevníka Rashforda? Vybírejte sami trefu kola

Parádních gólů přineslo 22. kolo anglické fotbalové Premier League opravdu spoustu. Vždyť v deseti zápasech jich padlo jednadvacet, a to ještě zkazil brankové hody duel mužstev ze samého dna tabulky Cardiffu s Huddersfieldem, v němž třicet tisíc fanoušků gól nevidělo. Těžko proto volit trefu nejkrásnější. Zkuste to z nabídnutého výběru sami.

Kouč Kladivářů Manuel Pellegrini před londýnským derby s Arsenalem tvrdil, že jeho tým už je zase velkým mužstvem a je schopen to dokazovat. Ve střetnutí s Kanonýry se mu k tomu nabízela příležitost a West Ham ji skutečně využil. O jeho výhře 1:0 rozhodl gól, který vstřelil devatenáctiletý irský mladík Declan Rice. Šlo o jeho premiérovou trefu v Premier League, takže nebylo divu, že si ji náležitě užil. Nachystala mu ji nová posila West Hamu Sami Nasri, který nastoupil k prvnímu ligovému střetnutí po čtrnáct měsíců trvajícím trestu za dopink. Kouč Pellegrini si od něho hodně slibuje a francouzský legionář jeho očekávání hned v prvním duelu naplnil. Xhaka nepovedeně míč odhlavičkoval a on ho přesně naservíroval Ricemu. Jeho trefa přinesla Kladivářům první výhru nad Arsenalem od srpna roku 2015.

Trefa německého legionáře André Schürrleho v zápase jeho Fulhamu na půdě Burnley byla přímo výstavní. Centrovaný balon si pravačkou parádně stáhl a zamířil přímo výstavně. Míč olízl břevno Heatonovy brány a fanoušci hostů byli doslova v transu, protože po necelých dvou minutách Fulham vedl. Ale jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání. Domácí ještě do přestávky skóre otočili, aniž by se kterýkoli z jejich hráčů zapsal mezi střelce. Nejdřív si dal vlastence Bryan, tři minuty po něm Odoi, takže Burnley nakonec vyhrálo 2:1 a Schürrlemu zůstala jen radost z excelentní trefy.

To v duelu mezi Crystal Palace a Watfordem si hostující Tom Cleverley užíval radost dvojnásobnou. Letos v Premier League jen paběrkuje a starty sbírá po minutách. V londýnském Selhurst Parku ho trenér Javi Garcia poslal na trávník na posledních dvaadvacet minut a on se mu odměnil. Šest minut po příchodu na hřiště vstřelil první gól v tomto ročníku nejvyšší anglické soutěže, za který bralo jeho mužstvo nakonec tři body. Důležité, neboť v tabulce si upevnilo sedmou příčku.

I pro Chelsea byla v domácí konfrontaci s Newcastlem trefa Brazilce Williana hodně důležitá. Vždyť hosté urputně vzdorovali a ještě na začátku druhé půle drželi nerozhodný stav 1:1. Pak ovšem třicetiletý Brazilec zaúřadoval. Pohrál si s Francouzem Lejeunem i Američanem Yedlinem, vypálil mezi nimi a pak už byla marná snaha Lascellese hlavou situaci zachránit a střelu odhlavičkovat. Na míč nedosáhl, a protože i bývalý brankář Sparty Dúbravka plachtil vzduchem marně, bylo rozhodnuto. Gól Williana znamenal vítězství Blues, díky němuž si upevnili čtvrté místo v tabulce a zvýšili náskok před pátým Arsenalem na šest bodů.

Fanoušci Rudých ďáblů si prožili své chvíle extáze v londýnském Wembley minutu před přestávkou. To když Pogba našel parádní přihrávkou mladíka Marcuse Rashforda, který využil rychlosti a tahu na bránu, takže obránce domácích Kohoutů Vertonghen ho stíhal marně. A protože ani brankář Lloris neměl proti Rashfordově ráně nárok. Manchester United šel do vedení, které navzdory drtivé převaze Tottenhamu po změně stran už uhájil. Mimochodem byla to už sedmá branka Rashforda v tomto ligovém ročníku, čímž vyrovnal svůj loňský střelecký rekord. Jeho trefa znamenala, že Rudí ďáblové vyhráli už pátý ligový a šestý soutěžní zápas v řadě, takže v tabulce Premier League se bodově dotáhli na pátý Arsenal. „Marcus hraje skvěle. Neuvěřitelné, jak pracuje, stejně neuvěřitelné, jaký potenciál se v něm skrývá. Může se brzy stát skutečně top světovým útočníkem," vychvaloval Rashforda trenér Manchesteru Solkskjaer.