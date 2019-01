De Gea čněl nade všemi, ale i exsparťan Dúbravka si o místo mezi top pěticí řekl

Gólman Rudých ďáblů David de Gea čněl ve 22. dějství anglické fotbalové Premier League nad všemi brankáři. Fantazie, co ve šlágru kola ve Wembley v utkání s Tottenhamem předváděl. Neskutečné, jaké šance dokázal domácím Kohoutům zlikvidovat. A to měli Ali, Kane, Llorente a spol. tisíciprocentní! Proto žádný div, že v přehledu nejskvostnějších zákroků kola figuruje De Gea hned dvakrát.

Byl to v nedělním podvečeru v londýnském Wembley zápas, který mohli Spurs klidně vyhrát o tři čtyři góly. Tak drtivou převahu si po změně stran vytvořili. Hrálo se totiž jen na jednu bránu – De Geovu. Jenže domácí Kohouti na trefu Rashforda těsně před přestávkou nedokázali odpovědět, i když pálili jako u Verdunu.

Osmadvacetiletý španělský gólman zlikvidoval i nemožné. A že Ali, Kane, Alderweireld, střídající Llorente a spol. měli příležitosti, které snad ani nešlo neproměnit.

Sestřih utkání 22. kola Premier League Tottenham–Manchester United.

„Je to nejlepší brankář na světě a ve fotbalovém pantheonu Manchesteru United mu už teď patří místo vedle nejlepších brankářů, kteří kdy na Old Trafford chytali – Edwina van der Sara a Petera Schmeichela,“ skládal De Geovi poklonu kouč Manchesteru Solskjaer po šesté výhře v řadě, k níž svůj tým přivedl. Samozřejmě že De Gea na tom měl obrovskou zásluhu.

I bývalý brankář Sparty Martin Dúbravka se ovšem v uplynulém kole hned několikrát v duelu svého Newcastlu proti Chelsea na Stamford Bridge blýskl. Už v 9. minutě sice inkasoval první gól, ale pak dlouho držel Magpies nad vodou. To když třeba autorovi prvního gólu Blues Pedrovi zlikvidoval nepříjemnou ránu, kterou 31letý Španěl vypálil pravačkou. Až Brazilec Willian na Dúbravku vyzrál a rozhodl o vítězství Chelsea, ale slovenskému gólmanovi i tak patřila slova uznání a chvály.

Sestřih utkání 22. kola Premier League Chelsea–Newcastle.

O místo mezi pěti top zákroky kola si řekli i další dva brankáři. Ve střetnutí mezi Burnley a Fulhamem to byl domácí Tom Heaton, který se postavil do brány v této sezoně teprve potřetí. Hned ve 2. minutě sice inkasoval po výstavní trefě Schürrleho, jenže druhou branku už do jeho sítě hosté nepřidali. A to třeba střela střídajícího Argentince Luciana Vietta z hranice šestnáctky byla hodně nepříjemná.

Hned několik parádních zákroků předvedl ve střetnutí v londýnském Selhurst Parku, kde má svůj fotbalový stánek Crystal Palace, i pětatřicetiletý veterán mezi tyčemi Watfordu Ben Foster. Po sedmi sezonách ve West Bromwichi změnil klubové barvy a i díky jeho výkonům figurují Hornets v tabulce na sedmé příčce. I proti Crystal Palace svůj tým podržel a třeba při dalekonosné střele Srba Luky Milivojeviče se přímo vyznamenal. Watford nakonec vyhrál 2:1 a odvezl si tři důležité body.

Sestřih utkání 22. kola Premier League Crystal Palace–Watford.

