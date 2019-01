Léčba Solskjaerem v United funguje, Pogba a Rushford ožili. Svému žákovi radí i Ferguson

Když dostal na Old Trafford v prosinci padáka José Mourinho, nemělo vedení Manchesteru United čas hledat trenérskou hvězdu, která by byla zárukou návratu na příčky, zajišťující účast v Lize mistrů. Chybělo k nim hrozivých dvanáct bodů. Volba padla na pětačtyřicetiletého Nora Ole Gunnara Solskjaera, jenž tehdy vedl norský klub Molde. během hráčské kariéry v United se ale natrvalo zapsal do historie klubu. Gólem v nastavení totiž rozhodl v květnu 1999 finále Ligy mistrů mezi Manchesterem United a Bayernem Mnichov (2:1). Dostal jediný úkol - zvednout United.

„Ve finále Ligy mistrů to byl tenkrát můj nejdůležitější gól v kariéře. Fanoušci nezapomněli a já jsem za to vděčný. United mám v srdci a na Old Trafford jsem doma, ale přicházím v jiné roli. Na kouče je mnohem větší tlak než na hráče. Sedět na lavičce United je životní výzva i obrovský balvan odpovědnosti, který unese jen málokdo. Dohodli jsme se na spolupráci do konce sezony. O ničem jiném jsme nemluvili. Jsem realista, za měsíc tu třeba nemusím být. A nebo... Ne, ještě jsem nic neudělal, abych mohl přemýšlet o naplnění snů," pravil Solskjaer poté, co jeho tým vyhrál pošesté v řadě.

Angličtí novináři v komentářích na angažování Solskjaera zdůrazňovali, že přišel úplně jiný člověk, než byl nafoukaný „The Special One" Mourinho. „Jako by se vrátil Ferguson," napsal list Manchester Times. Nemýlil se. „Komu jinému bych měl zavolat než siru Alexovi? Hodně mne toho naučil a vše se snažím uplatnit jako trenér," netajil se úctou k trenérské legendě United, však pod Fergusonovým vedením vyhrál nejen Ligu mistrů, ale získal i šest anglických titulů a další trofeje.

Probudil Pogbu i Rushforda

„Radí mi i nyní, když se na něj obrátím. Začátkem ledna byl na tréninku. Hráči na něj koukali ve zbožné úctě a já byl šťastný, když mě objal jako syna. Trénink si viditelně užíval, poté, co ho pustili z nemocnice. Chceme mu dělat radost, jako ji udělal on nám, když mezi nás přišel," rozplýval se Solskjaer.

A ukazuje se jako skvělý žák. Vyhrál všech šest zápasů Premier League, včetně utkání na hřišti Tottenhamu. Víkendovou šestou výhrou překonal nejlepší trenérský start další slavné legendy z Old Trafford - Matta Busbyho. K tomu sympatický Nor přidal i výhru ve třetím kole FA Cupu. V tom dalším ho v pátek čeká Arsenal.

Trenér Alex Ferguson často nejde pro ostřejší slovo daleko

V Premier League už se United dotáhli právě na pátý Arsenal a od čtvrté Chelsea je dělí tři body. Pod Mourinhem nefungovala kabina, hádal se s hráči, především s Pogbou. Nad otázkou novinářů, co s týmem udělal, se Solskjaer cudně usmíval...

„Žádný zázrak. Jen jsem hráčům řekl, aby si vážili šance hrát za nejslavnější anglický klub, aby svoje ego podřídili kolektivu, protože to byla vždy největší zbraň United ve všech dobách. V tomhle dresu se hraje vždycky srdcem. Pogbovi jsem zdůraznil, že na něj spoléhám jako na tvůrce hry, Rushfordovi jsem vysvětlil, že dostane víc prostoru, ale chci od něj góly. Funguje to. Hráči vědí, že důležití jsou ti, co hrají i ti, kteří čekají na šanci. Tu dostanou jen ti nejlepší. A také jsem jim řekl, že jsou moji partneři, ne podřízení. Pochopili to, což se ukázalo třeba proti Brightonu. Herně nám to moc nešlo, ale vůlí celého týmu jsme vyhráli 2:1," pravil skromně.

Sir Alex žákovi drží palce

Fanoušci Solskjaera zbožňují, United jim pod jeho vedením vrátili radost z fotbalu. Také oni v něm vidí nového Fergusona. „Přízeň fanoušků je důležitá, ale někdy bývá vrtkavá. Udělám všechno pro to, aby nám vydržela co nejdéle a snad spolu budeme mít co slavit, než se budu vracet do Molde," naznačil Solskjaer, že by mu podpora ochozů Divadla snů, jak je Old Trafford nazýván, mohla pomoci k dlouhodobé smlouvě.

„Přál bych mu ji. Ne proto, že dobře poslouchal, co jsem na trénincích říkal a snaží se to aplikovat, ale proto, že má trenérské předpoklady. Je dobrý psycholog, ví, jak jednat z hráči, kdy pochválit a podržet, kdy být tvrdší, i když to vnitřně nesete těžce. Nemluvím mu do práce, neradím, konzultujeme, tříbíme si názory. Mám radost z něj i United. Ještě je brzy na nějaká vážnější hodnocení, čas bude po sezoně. Logicky přijdou i nějaká klopýtnutí, zázraky se ve fotbale nedějí, je to o tvrdé práci celého klubu, ale on ukazuje, kudy může vést cesta, aby United zase byli tam, kam patří. Držím mu palce," citují manchesterská média sira Alexe Fergusona.

Fotbalisté Manchesteru United nazaváhali ani proti Brightonu

