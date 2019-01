Pilot zmizelého letadla se Salou byl zadlužený instalatér. Komerční licenci neměl

Děje se tak díky sbírce, do které se zapojili třeba i Lionel Messi nebo Diego Maradona. Mezitím však vyplouvají na povrch stále nové a nové informace, které bohužel často nevěstí nic dobrého.

Jednou z nich je fakt, že David Ibbotson, tedy muž, který letadlo pilotoval, měl údajně poměrně vysoké dluhy (asi osmnáct tisíc liber). Navíc nebyl profesionálním pilotem. Živil se jako elektroinstalatér a přivydělával si i hraním na diskotékách.

Osmadvacetiletý útočník Emiliano Sala přestoupil v sobotu z Nantes do Cardiffu za 15 milionů liber.

Facebook: Cardiff City Football Club

Spekulacím nepřidává ani to, že vlastnil pouze soukromou licenci, nikoli komerční. To znamená, že oficiálně nemohl létat za peníze. Policie se proto nyní zabývá tím, jestli byl let vůbec legální.

Ibbotsonovi přátelé se v pohledu na pilota neshodují

Jeho přátelé se však neshodují v názorech na jeho pilotovací schopnosti. "Dave byl skvělý pilot s tisícovkami nalétaných hodin. (...) Nikdy by se ani neposadil do letadla, které by nezvládl," cituje server The Sun jednoho z přátel ztraceného pilota.

"Vždy jsem si myslel, že byl lepším instalatérem než pilotem. Za skutečného pilota jsem ho nikdy nepovažoval," uvedl pro server jiný kamarád.

Vzhledem k tomu, že se prozatím nenašla jediná stopa vedoucí k nalezení letadla, lze jen těžko předpokládat, že by se veřejnost brzy dozvěděla o tom, co se minulé pondělí během letu přesně stalo i o příčinách celého neštěstí.