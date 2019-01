Kdo ještě změní dres v tomto přestupovém období? Spekuluje se o dlouholeté opoře Chelsea i vicemistrovi světa

Opora v zadních řadách Blues

Zájem je v Anglii o obránce Garyho Cahilla. A nemusel by se stěhovat ani příliš daleko. Páteční čtvrté kolo FA Cupu proti Manchesteru United totiž vedlo ke zranění Laurenta Koscielného a Sokratise Papastathopoulose, dvou středních obránců londýnského Arsenalu.

To je pro Gunners velký problém a narychlo shánějí posilu, která by jim díru v obraně zacelila. Podle Mirror.co.uk ji našli právě v Garym Cahillovi, dlouholetém hráči Chelsea. Podle The Independent má ale o Cahilla zájem jiný londýnský klub, totiž Fulham v čele s Claudiem Ranierim.

Obránce Chelsea Gary Cahill je v hledáčku Arsenalu i Fulhamu.

Vicemistři světa

Chelsea podle serveru Express.co.uk hledá náhradu za Cesca Fabregase, který odešel do Monaka. Najít by ji mohla v barcelonském Ivanu Rakitičovi. Možný přestup by však měl být aktuální až v létě.

Mnohem živěji je už teď kolem Rakitičova spoluhráče z chorvatské reprezentace, Ivana Perišiče. O něj se zajímají hned dva velké anglické kluby - Manchester United a Arsenal. Red Devils o Perišiče hodně stáli v době, kdy je ještě vedl Portugalec José Mourinho, podle Evening Standard o něj ale nyní s Gunners bojovat nechtějí. Sport.aktuality.sk pak přichází ještě s třetím klubem do řady, zájem o Chorvatovy služby má prý i Atlético Madrid.

Patrik Schick (vlevo) v souboji s barcelonským Ivanem Rakitičem.

I Liverpool může přijít o svoji hvězdu

Senegalský fotbalový záložník Sadio Mané sice teprve nedávno podepsal prodloužení smlouvy v Liverpoolu, přesto se v souvislosti s ním až podezřele často zmiňuje jméno Realu Madrid. Sám záložník pro server Goal.com řekl, že spekulace jsou součástí fotbalu a je potřeba se s nimi naučit žít. "Vše, co mohu říct, je, že nyní mě zajímá pouze Liverpool," uzavřel 26letý Mané.

