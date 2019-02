Argentinského snajpra si Sarri vymodlil a Higuaín se mu odvědčil. Při domácí premiéře dal dva góly

Úplně jiný Sarri. Po středečním čtyřgólovém výprasku v Bournemouthu přemítal, zda je tím pravým mužem, který dokáže hráče motivovat, po sobotní pětibrankové výhře nad posledním týmem Premier League Huddersfieldem už z něho zase prýštil optimismus. „Byla to ta nejlepší odpověď, kterou jsme mohli na středeční prohru dát, ale musíme být opatrní. Se stejným přístupem a mentalitou musíme jít do každého zápasu, který nás čeká. A že to budou těžká utkání,“ připomínal italský kouč ve službách Blues po vydařené partii na Stamford Bridge.