Gólman Alisson odmítá, že by se Liverpool po dvou remízách rozklepal. Už jsme to mockrát dokázali

Dvěma remízami si Liverpool notně zkomplikoval situaci. Poklesem formy, na kterém se pochopitelně podepsala i zaplněná marodka, také. Proto je pod tlakem. Proto mu nezbývá než Bournemouth porazit.

Více o sobotním zápase najdete zde.

„Už jsme mnohokrát prokázali, že jsme dost dobří na to, abychom podobnou situaci zvládli," je brazilský gólman ve službách Liverpoolu Alisson přesvědčen, že po remízách s Leicesterem a nerozhodném výsledku s West Hamem už další zaváhání nepřijde.

A to přesto, že nad startem některých hráčů se dál vznáší otazníky. Oxlade-Chamberlain laborující s kolenem bude samozřejmě dál chybět, což platí i pro Gomeze, který má pro změnu problémy s kotníkem, Klopp se bude muset nejspíš obejít i bez Lovrena a Hendersona.

Wijnaldum by však už k dispozici být mohl, Alexander- Arnold rovněž, i když podle posledních zpráv z tábora Liverpoolu rozhodnou až lékaři v den utkání.

Sledujte sobotní zápas Liverpool - Bournemouth v exkluzivním přímém přenosu na Televizi Seznam! Začínáme v 15.40.

Bournemouth je v letošní sezóně hodně nevyzpytatelným soupeřem, což v posledních kolech Premier League opakovaně potvrdil. Před týdnem kupříkladu doma zostudil Chelsea, kterou porazil 4:0, vzápětí ale prohrál 0:2 na hřišti Cardiffu figurujícího v tabulce na třetí příčce od konce.

Pro Liverpool mluví i bilance vzájemných zápasů. V Premier League se s Cherries utkal zatím sedmkrát, přičemž pět utkání vyhrál, jednou s Třešničkami remizoval a jen jedno střetnutí prohrál. Ale hlavně - v posledních třech duelech měli jasně navrch Reds, kteří soupeři nastříleli jedenáct branek, aniž by sami inkasovali.

I proto by měl Liverpool zvládnout i sobotní konfrontaci, která začíná v 16.00.

Otázkou ale samozřejmě je, jak se vyrovná se stupňujícím se tlakem, jenž na hráče doléhá.

„Tlak je pořád stejný a poslední zápasy na něm rozhodně nic nezměnily. Nemyslíme na Manchester City a jeho výsledky, myslíme sami na sebe. Na to, co udělat, aby se věci ubíraly dopředu správným směrem. Znamená to pro nás jediné - tvrdě pracovat a vyhrávat zápasy, které nás čekají. V sobotu začínáme," potvrdil brazilský gólman mezi tyčemi Liverpoolu Alisson před kamerami Sky Sports, že nic jiného než vítězství nepřichází v konfrontaci s Bournemouthem v úvahu.

„Všichni dál věříme, že můžeme ligu vyhrát," ujistil, že víra v ligový primát na Anfiled Road neochabuje.