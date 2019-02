Má na Stamford Bridge namířeno Zidane? Konec Sarriho je podle bookmakerů na spadnutí

Fanoušci Blues se modlí. To by byla bomba! Vypadá to, že dny kouče Maurizia Sarriho jsou sečteny. Po sérii rozpačitých výkonů a nepřesvědčivých výsledků přišel v neděli zdrcující debakl 0:6 s Manchesterem City. Ostrovní média už čile spekulují o možném nástupci italského kouče. A hlavním adeptem podle nich není nikdo jiný než legendární Zinédine Zidane. A média už v narážce píší o Chelzzea.