Wenger si rýpl do Arsenalu. Co se mu nelíbí?

To byla chyba, kterou si Arsenal za rámeček nedá. Bývalý manažer Kanonýrů se z Francie pustil do svého dlouholetého zaměstnavatele. Proč? Za všechno může vedení londýnského klubu, jež nechá odejít Aarona Ramseyho do Juventusu a ještě k tomu zadarmo – to prý byla kardinální chyba. „Je to výjimečný hráč, Juventus bude mít zajímavou posilu," rýpl si do Arsenalu a zároveň pochválil naopak krok turínského celku Wenger.