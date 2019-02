Sir Alex se vrací! Ale jen na jeden zápas. Ferguson odkoučuje speciální utkání Rudých ďáblů

Letos tomu bude 20 let od chvíle, co Manchester United vyhrál finálové utkání Ligy mistrů nad Bayernem Mnichov. V souvislosti s tím chystá klub z Old Trafford speciální utkání, které nemá odkoučovat nikdo jiný než slavný Sir Alex Ferguson.

Událost je naplánována na 26. května tohoto roku, tedy na den přesně dvacet let poté. Na slavné utkání příznivci United velmi rádi vzpomínají. Dosáhli v něm totiž neskutečného obratu za vteřinu dvanáct, když už od 6. minuty prohrávali 0:1, ale dvěma góly v nastaveném čase dokázali utkání na poslední chvíli zvrátit. Vítězný gól Rudých ďáblů přitom tehdy vstřelil Ole Gunnar Solskjaer - současný dočasný kouč United.

Utkání mohlo mít náboj i pro českého fanouška - pískal jej totiž v Česku proslulý Pierluigi Collina. Vedle Solskjaera do něj zasáhli i hráči slavné Class of '92 vyjma Paula Scholese a také Phila Nevilla, který seděl na lavičce. Předpokládá se tedy, že by v květnu na trávník Old Trafford mohli vyběhnout hráči jako David Beckham či Ryan Giggs.

Celá akce bude mít vedle vzpomínky i charitativní funkci - veškerý výtěžek z ní totiž půjde na dobročinné účely. "Moc se těším na ten speciální den na Old Trafford," uvedl Ferguson. "Bude skvělé znovu se potkat se známými tvářemi a jde o skvělou příležitost podpořit práci Nadace Manchesteru United," cituje slavného trenéra server Sport Bible.

Poté, co se Ferguson skoro zázračně zotavil z krvácení do mozku minulý rok v květnu, se poprvé na Old Trafford objevil v září na utkání proti Wolverhamptonu. Od té doby je na manchesterském stadionu vídán pravidelně. 77letý kouč strávil na lavičce United nevídaných 26 let, během kterých vyhrál mimo jiného třináctkrát Premier League a dva tituly v Lize mistrů.