Pellegrini se poprvé po třech letech vrací tam, kde slavil největší trenérský triumf

Bude to pro něho pikantní duel. Vždyť Manuel Pellegrini se poprvé po třech letech vrací na Etihad stadium, kde slavil největší úspěch trenérské kariéry. Hned po příchodu do služeb Manchesteru City totiž vyhrál Premier League a ozdobil se anglickým titulem. „A navíc jsme v sezoně nastříleli rekordnich 102 gólů,“ připomněl současný kouč fotbalistů West Ham United, že hned jeho první sezona ve službách Citizens byla nadmíru vydařená.

„Nejen první, rád vzpomínám na všechny tři roky, které jsem v Manchesteru prožil," přiznal Pellegrini před středečním utkáním 28. kola Premier League, v němž se představí se svými Kladiváři na Etihad stadium. Zajímavý duel můžete sledovat v přímém přenosu na Televizi Seznam.

„Hned první rok titul a 102 nastřílených branek. Historický rekord," rekapituloval pětašedesátiletý chilský trenér své působení ve službách Citizens. „Druhá sezona už byla těžší, neboť UEFA nás potrestala a my nemohli mužstvo posílit, jak jsme si představovali. I proto jsme skončili druzí za Chelsea. A třetím rokem jsme vyhráli Ligový pohár a v Champions League postoupili až do semifinále a teprve tam vypadli s Realem Madrid."

Po návratu z čínského angažmá nastoupil Pellegrini loni v létě do služeb West Hamu United a snaží se klub pozvednout k někdejší slávě.

„Zatím je příliš brzy, abychom hodnotili sezonu. Vždyť je před námi ještě jedenáct kol, takže se bude hrát o třiatřicet bodů," nechce zatím chilský trenér hodnotit, nakolik se mu daří záměry naplňovat a jaký progres Kladiváři zaznamenávají.

„V tabulce jsme devátí, ale od sedmého Watfordu nás dělí jen čtyři body. Podstatné ale je, že mám z mužstva dobrý pocit. Formuje se silný tým, který hraje stylem, jenž se mi líbí. Proto budu spokojen, když budeme v tomto trendu pokračovat. I třeba ve středu proti Citizens," vykládal Pellegrini, jenž s West Hamem v posledních třech ligových kolech nepoznal porážku.

Doma totiž remizoval s Liverpoolem 1:1, stejný výsledek uhrál na Crystal Palace, v předchozím kole porazil 3:1 Fulham.

„Jenže současný Manchester City má nesmírně silné mužstvo. Aby ne, když po mém odchodu nakoupilo hráče za pět set milionů liber, což se na jeho síle a kvalitách muselo projevit," je si Pellegrini vědom, že návrat na Etihad stadium bude pro něho i jeho svěřence nesmírně obtížný.

„Nemyslím, že by se na domácích hráčích nějakým způsobem podepsalo nedělní finále Ligového poháru trvající 120 minut, stejně tak pochybuji, že se do hry Citizens promítla absence Fernandinha a Laporta, kteří se ve Wembley zranili. Natož aby snad domácí byli slabší než obvykle," odmítl kouč West Hamu, že náročný program Citizens by mohl jeho mužstvu nahrávat.

„Guardiola má tak silný, hlavně široký hráčský kádr, že tyto dvě absence pro něho nic neznamenají. Vím, o čem mluvím, protože když jsem byl na jeho místě, chybělo mi často i osm devět zraněných hráčů, a přesto jsem musel myslet jen a jen na vítězství," dodává Pellegrini.