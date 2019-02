Jeden titul do čtyřdílné skládačky triumfů už Guardiola má, teď touží s Citizens po dalších

„Nechci slyšet, natož hráče omlouvat zmiňovaným programem, natož únavou," nechal se slyšet kouč Citizens Pep Guardiola před zápase s Kladiváři, který můžete sledovat dnes večer v přímém přenosu Televize Seznam.

„Důležitá je mentalita. Mám v mužstvu dobré hráče, a proto na nich chci vidět před zápasem s West Hamem touhu po vítězství a mistrovském titulu," nemíní se španělský trenérský mág ohánět tím, že v neděli v londýnském Wembley sehrál jeho tým sto dvacet minut trvající finalovou partii Ligového poháru s Chelsea, kterou nakonec rozhodl penaltový rozstřel.

Vítězný, což je samozřejmě pro Citizens obrovské motivační plus.

„Obhájili jsme Ligový pohár, ale nemáme moc času přemýšlet nad tím, čeho jsme dosáhli a co to znamená," připomínal Guardiola svým svěřencům, že triumf ve Wembley už je minulostí a oni se musí zase rychle vrátit do ligové reality.

„Musíte jít do zápasu s tím, že zase vyhrajete," apeloval na hráče vědom si toho, že s West Hamem půjde o náročný test odolnosti.

„Vrací se sem Manuel, který odvedl na Etihad Stadium neuvěřitelnou práci. Je to vynikající trenér, jemuž patří velká úcta za to, co pro Manchester City udělal. A i teď proti nám nastoupí se silným týmem," skládal Guardiola poklony svému předchůdci na lavičce Citizens Manuelu Pellegrinimu, od léta trenérovi Kladivářů.

„Ale přijedou sem i Zabaleta a Nasri, dva vynikající fotbalisté, kteří na Etihad Stadium také působili a jejichž motivace bude veliká. Sám jsem šťastný, že Samir Nasri je zpátky v Premier League, protože ho znám a jsem přesvědčen, že svými fotbalovými kvalitami do téhle soutěže patří," připomínal kouč Manchesteru City další dva hráče, kteří za trenérské éry Pellegriniho Manchesterem City prošli. A Nasriho, který se po odpykání osmnácti měsíčního trestu za dopink v lednu vrátil a podepsal smlouvu s West Hamem, především.

Samir Nasri na archivním snímku v dresu Manchesteru City.

Vlastimil Vacek, Právo

Při všech komplimentech však myslí Guardiola v utkání s Kladiváři jen a jen na vítězství. A to přesto, že marodka jeho týmu je hodně plná.

„Gabriel Jesus a John Stones budou pravděpodobně dál chybět, Fernandinho a Laporte zranění v nedělním finále také. Jen Benjamin Mendy by se mohl na hřiště už v zápase s Hammers. Absolvoval poslední tři tréninky a jeho koleno zátěž vydrželo," rekapituloval Guardiola absence, s nimiž se bude muset vyrovnat.

„Zatím jsme získali dvě trofeje, ale chceme jich víc," připomínal triumf v Community Shield a Ligovém poháru. „O tři další ale pořád ještě hrajeme," vzpomněl tažení Citizens FA Cupem, Ligou mistrů a samozřejmě Premier League.

„A o mistrovský titul budeme bojovat až do konce. Proto musíme večer jít a West Ham porazit. A v neděli jít na Bournemouth a zvítězit nad ním také," netají Guardiola, jak moc ho láká úspěch i na všech zbývajících frontách.

Zisk quadruple ze všeho nejvíc.

Vždyť ještě nikdy v historii nedokázal žádný anglický klub vyhrát v jedné sezoně všechny čtyři nejvýznamnější soutěže - Ligu mistrů, Premier League, FA Cup a Ligový pohár.

Citizens v neděli zvítězili v první z nich, tři další představují velkou výzvu pro trenéra i hráče, kteří v Premier League titul obhajují a po sedmadvaceti odehraných kolech ztrácí na vedoucí Liverpool jediný body.