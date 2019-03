Arsenal neproměnil v nastavení penaltu

Arsenal poslal do vedení v 16. minutě ve svém posledním severolondýnském derby před letním přesunem do Juventusu záložník Ramsey. Velšský reprezentant běžel po Sánchezově chybě od půlky hřiště sám na Llorise a po kličce zakončil do odkryté branky.

Kohouti drželi do konce úvodního dějství svého soupeře pod tlakem a vyrovnat mohli v 44. minutě. Brankář Leno, který dostal opět přednost před Petrem Čechem, ale vychytal nejprve z bezprostřední blízkosti Eriksena a následně fantastickým reflexem vyrazil na roh i Sissokovu dorážku.

Obrana Kanonýrů přesto první venkovní čisté konto v sezoně neuhájila. V 73. minutě přistrčil Mustafi v pokutovém území Kanea a sám faulovaný útočník nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Kapitán Tottenhamu se stal s devíti góly historicky nejlepším střelcem severolondýnského derby v rámci Premier League.

V 89. minutě kopali penaltu také hosté, po kontaktu se Sánchezem upadl ve vápně střídající Aubameyang. Pokutový kop ale nejlepšímu střelci Arsenalu zneškodnil brankář Lloris. V závěru ještě viděl červenou kartu po ostrém skluzu Torreira.

Z posledních 17 utkání mezi těmito dvěma rivaly uspěl jen jednou tým, který hrál venku. Před pěti lety rozhodl gólem o těsné výhře Kanonýrů na White Hart Lane český záložník Tomáš Rosický.