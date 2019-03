To by byl přestup! United nabízejí za hvězdu Juventusu částku, ze které oči přecházejí

Velký třesk se dost možná chystá v Manchesteru United! Server The Sun přišel s informací, že Rudí ďáblové se chystají nabídnout 120 milionů liber za Paula Dybalu z Juventusu.

Stát by se tak podle britského webu mělo tehdy, pokud Romelu Lukaku v létě odejde. Juventusu se svoji argentinskou hvězdu příliš nechce pouštět, ale pokud by United skutečně na stůl vyložili 120 milionů liber, tedy v přepočtu přes 3,5 miliardy korun, předpokládá se, že by se v Turíně nabídkou nejspíš přinejmenším zabývali.

Vzhledem k tomu, že Juventus projevil zájem o Lukakua, je možné, že nastane i varianta výměny obou hráčů a příplatku. Manchester United ale není jediným klubem, který o Dybalu stojí. Ve svých řadách by pětadvacetiletého útočníka prý rád měl i milánský Inter. Je tak zatím nejisté, za jaký klub bude Argentinec příští rok hrát.

Koke (vlevo) z Atlétika Madrid se snaží zastavit unikajícího Paula Dybalu z Juventusu.

Sergio Perez, Reuters