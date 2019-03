Čech překvapil Anglii. Během šlágru s Manchesterem United bude sledovat něco úplně jiného

Aktuální brankářská dvojka Arsenalu se svěřila listu Independent, že z lavičky bude během bitvy s United přes telefon sledovat z českého pohledu poměrně exotické hokejové klání mezi týmy Belfast Giants a Guildford Flames.

Čech je velkým fanouškem Flames, s nimiž také často trénuje, a doufal, že bude moct být na finále play off Challenge Cupu osobně přítomen, jenže rozpis duelů Premier League mu plány zhatil.

Petr Cech interview: Arsenal keeper on his love for ice hockey https://t.co/9mVIZGNYTZ — The Independent (@Independent) 8. března 2019

V nedělní podvečer tak bude muset být na lavičce připraven k zásahu do duelu, který může výrazně přiblížit Kanonýry pozicím zajišťujícím Ligu mistrů.

Pokud domácí vyhrají, sesadí ze čtvrté pozice Manchester United, do konce ligy už se přitom neutkají ani s jedním týmem velké šestky. V případě porážky se pak naděje na Champions League notně vzdálí.

Čechovi však bude ležet na srdci i osud hokejových Guildford Flames. „Poté, co Flames vyřadili v semifinále Nottingham Panthers, plánoval jsem na zápas do Cardiffu vyrazit a být osobně při tomto historickém momentu pro klub. Jenže na stejný čas nám vyšel klíčový zápas s Manchesterem United, takže jet nemohu," mrzí Čecha.

Petr Čech jako hokejový brankář

Sport.cz

„Alespoň se budu přes telefon snažit zápas sledovat, jak jen to půjde a budu doufat, že to Flames dokáží. Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo," přiznává v rozhovoru pro Independent.

O Čechovi je známo, že si lední hokej sám rád zahraje. Do hokejové brány vlezl třeba i při předloňské rozlučce s kariérou Martina Havláta. I v Anglii se divili, že Arsenal povolí tehdejší brankářské jedničce takovou kratochvíli, při níž existuje nemalé riziko zranění.

„Flames jsem začal fandit od prvního zápasu, na kterém jsem byl, když hráli s Manchesterem Phoenix. Bavil jsem se s Milošem Melicheríkem, tehdejším hráčem a nyní asistentem trenéra, který mě požádal o fotku s týmem. Pak mě zval na tréninky i zápasy a ze mě se stal fanoušek. S klukama si jdu zabruslit, kdykoliv je to možné. Vylepšuji si reflexy a zároveň mě to hodně baví," popisuje svůj vztah k týmu.