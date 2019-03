Chelsea prohrála a pod Sarrim se zase třese židle. Kdo povede Blues do bitvy proti Slavii?

Ze šestého místa, které by znamenalo pouze postup do kvalifikace o Evropskou ligu, nyní Blues ztrácejí na čtvrtý Arsenal 3 body. Právě čtvrté místo je přitom posledním zaručujícím přímý postup do skupinové fáze soutěže, kterou Chelsea v sezoně 2011/2012 vyhrála.

Samozřejmě je zde ještě možnost kvalifikovat se do Ligy mistrů tím, že Chelsea vyhraje Evropskou ligu. I tak je ale 6. místo v Premier League jasným zklamáním pro příznivce Blues.

Chelsea could sack manager Maurizio Sarri during the international break following Sunday's defeat to Everton. (Source: Daily Express) pic.twitter.com/tiJzAz7oaF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 18. března 2019

A už se zase mluví o tom, že by to celé mohl odnést Maurizio Sarri. Spekuluje se, že by z klubu mohl být odejit už během reprezentační přestávky. Přitom ani ne za měsíc čeká Chelsea další dvojzápas v Evropské lize, ke které se nyní upínají hlavní naděje fanoušků týkající se Ligy mistrů. Kdo do bitvy tým ze Stamford Bridge povede?

Kdekomu už možná přijde na mysl představa toho, zda se Slavii povede další husarský kousek. Poslední dobou totiž po zápasech s vršovickým klubem končí trenéři soupeře - po osmifinále Evropské ligy byl odvolán Pablo Machín, po nedělní porážce skončil i kouč Příbrami Josef Csaplár.

Překvapení očekává asi málokdo. Ovšem proti Seville dávali červenobílým fanoušci i odborníci také pramalé šance - a vršovický klub překvapil. Nyní má před sebou soupeře, kterého si mnozí hráči velmi přáli, ale který je jedním z nejtěžších možných. Jak se s tím červenobílí popasují, to zjistíme už 11. a 18. dubna. Otázkou také je, zda vůbec Sarri do čtvrtfinále Evropské ligy na lavičce Chelsea vydrží.