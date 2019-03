Děsivé přiznání! Díval jsem se smrti do očí, říká slavný fotbalista, podepsal i závěť

Obránce Liverpoolu tehdy zdaleka nebyl tak známý jako dnes. Hrál za Groningen, celek z nizozemské Eredivisie (v něm mimochodem s velkým evropským fotbalem začínali třeba i Luis Suárez nebo Arjen Robben), když byl nucen podstoupit akutní lékařský zákrok.

„Vzpomínám si, jak jsem ležel v posteli. Všechno, co jsem viděl, byly trubky a dráty na mém těle. Mé tělo bylo rozbité. Nebyl jsem schopný vůbec ničeho. Hlavou mi běhaly ty nejhorší věci," vzpomíná na děsivé chvíle nizozemský obránce.

Do nedělního kvalifikačního utkání na EURO 2020 mezi Nizozemskem a Německem (2:3) nastoupil Van Dijk s kapitánskou páskou. Ještě před deseti lety byl přitom v ohrožení života.

Peter Dejong, ČTK/AP

„Díval jsem se smrti do očí - a byl to hrozný zážitek," říká. „Poprvé v mém životě pro mě fotbal vůbec nic neznamenal. Celé to bylo jen o snaze zůstat na živu," popisuje hrůzné chvíle.

Nizozemec tehdy dokonce podepsal poslední vůli, aby se ujistil, že pokud zemře, část jeho peněz půjde jeho matce. „Nikdo tuhle záležitost nechtěl vytahovat, ale bylo nutné se jí zabývat, protože existovala šance, že tam umřu," cituje Van Dijka server Daily Mail.

Fotbalistově matce lékaři dokonce řekli, že její syn přežil pouze díky tomu, v jak skvělé fyzické kondici byl. Dnes, o deset let později, je Van Dijk jedním z nejlepších stoperů světa, za sebou má angažmá třeba ve slavném Celtiku. Nyní je oporou finalisty loňského ročníku Ligy mistrů Liverpoolu.