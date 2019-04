Jeho excelence chtěla ze stadionu odjet ve svém Rolls-Royce. Mourinho se posměšně vyjádřil o hvězdě United

Šlo o zápas v Burnley v září loňského roku. „Měli jsme hrát s týmem, který byl 30 kilometrů od Manchesteru a jeden hráč mě požádal, jestli by po se zápase mohl vrátit do Manchesteru bez týmu a jet sám," vzpomíná Mourinho, který později svého bývalého svěřence posměšně nazval „jeho excelence".

Z dostupných citací se zdá, že Pogbovo jméno v rámci vyprávění na semináři o trénování sice Mourinho explicitně nezmínil, ale server Daily Mail dává do jeho slova do spojitosti právě s francouzským mistrem světa.

Paul Pogba.

Gonzalo Fuentes, Reuters

„Řekl jsem mu: Kdybychom jeli do Londýna a chtěl bys tam zůstat, to by byla jedna věc, ale tohle je blízko, nedává to smysl," pokračoval Mourinho.

„Byl naštvaný. Ale pak jsme vyhráli a on mě o to požádal znovu. Byl jsem šťastný, tak jsem to trochu vzdal," popisuje situaci Portugalec, který podle svých slov hráče požádal, aby s týmem alespoň v autobusu odjel a svého řidiče instruoval, ať jej dožene deset minut od stadionu.

Záložník Manchesteru United Paul Pogba objímá manažera Oleho Gunnara Solskjaera, pod nímž United pookřáli.

John Sibley, Reuters

„Ten kluk v šatně pořád nebyl spokojený. Šel jsem na tiskovou konferenci a když jsem přišel k týmovému autobusu, hned vedle byl zaparkovaný Rolls-Royce s jeho šoférem," cituje Mourinha server Daily Mail.

Mourinho dokonce tvrdí, že by byl „poslán na dovolenou", pokud by s Pogbou nevycházel. Nakonec v klubu přece jen skončil, a to v prosinci loňského roku, kdy jej nahradil Ole Gunnar Solskjaer, pod nímž Pogba herně opět pookřál. Tato historka ale francouzskou hvězdu do nejlepšího světla nestaví.