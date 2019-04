Čistka v Manchesteru United! Kolika hvězd se v létě zbaví?

Čistka. A pořádná! Norský manažer Ole Gunnar Solskjaer se s hvězdami v Manchesteru United mazlit nebude. Sotva dostal na Old Trafford dlouhodobý kontrakt, začíná tvrdě úřadovat. Ostrovní média píší o tom, že v létě nastane v kabině Rudých ďáblů pořádný průvan. V klubu to zabalí minimálně pět hráčů, Solskjaer by ale rád vypakoval i jednu z velkých hvězd. Koho by se rád zbavil?