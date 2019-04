Anglický reprezentant Rose se kvůli rasismu těší na konec kariéry

"Přistupuji k tomu tak, že si říkám, že už mi zbývá nějakých pět šest let kariéry a už se nemůžu dočkat, až skončím. Rasismu už mám plné zuby," citoval server BBC Rose, který byl terčem rasistických nadávek spolu s Callumem Hudsonem-Odoiem.

Případem se začala zabývat UEFA, Rose však nevěří, že by to problém vyřešilo. "Co taky čekat jiného, když dostanou pokutu, která odpovídá mojí útratě, když si vyrazím večer v Londýně. Vzhledem k tomu, kolik je ve fotbale politiky, tak se s tím prostě musím smířit," prohlásil osmadvacetiletý Rose.

Anglie před týdnem zápas v Černé Hoře vyhrála jednoznačně 5:1 a navázala na úvodní kvalifikační vítězství 5:0 nad českou reprezentací. Jejími dalšími soupeři v bojích o Euro jsou ještě Bulharsko a Kosovo.