Ze stavu 0:2 vyválčili finále. Nejsme naivní, ale všem ukážeme, hrozí střelec Watfordu také Manchesteru City

Fotbalisté Watfordu jsou po velkém obratu v semifinále Anglického poháru přesvědčení, že ve finále mohou zaskočit i favorizovaný Manchester City. Londýnský celek si o trofej zahraje podruhé v klubové historii a poprvé od roku 1984 poté, co v neděli porazil 3:2 po prodloužení Wolverhampton, přestože prohrával už 0:2.

Hráči Watfordu slaví postup do finále FA Cupu.

O kontaktní gól se postaral až v 79. minutě Gerard Deulofeu, který pak dal i rozhodující gól v prodloužení. Ještě před tím ve čtvrté minutě nastavení normální hrací doby na 2:2 vyrovnal z penalty Troy Deeney. "Jestli se někdo díval, tak bych rád dostal novou smlouvu. Díky moc," usmíval se třicetiletý útočník v rozhovoru po utkání.

Při penaltě mu však příliš do smíchu nebylo. Vše navíc umocnila pauza vynucená přezkoumáváním incidentu na videu."Penalty trénujete každý den, ale ten tlak a emoce ze zápasu nikdy nenacvičíte. Tak jsem si řekl: Uklidni se a zkus si představit, že jsi na tréninku. Myslel jsem si, že gólman zůstane stát, tak jsem prostě dal co největší ránu," dodal.

Hlavní hvězdou obratu byl však bývalý barcelonský záložník Deulofeu, který přišel na hřiště v 66. minutě a dvěma góly zařídil postup. "Nejsme nejtalentovanější tým světa, ale tvrdě pracujeme a nevzdáváme se. Za stavu 0:2 by to hodně týmů vzdalo, ale my jsme hráli dál, poslali jsme na hřiště našeho malého kouzelníka a zbytek už byla jen tvrdá práce," řekl Deeney.

Jestli pro Watford bylo vítězství v semifinále za stavu 0:2 nepravděpodobné, tak ve finále ho čeká úkol takřka nemožný, protože nastoupí proti úřadujícímu anglickému mistrovi Manchesteru City.

"Všem ukážeme, že je dokážeme porazit," prohlásil Deeney. "Víme, že mají výborný tým, jeden z nejlepších v Evropě. Ale jde o jeden zápas a i když nejsme naivní, že bychom si mysleli, že to bude snadné, tak víme, že poctivá práce nás může dostat daleko," dodal.